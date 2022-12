Fernando Santos n'a pas pris de gants pour évoquer la légende Cristiano Ronaldo ce lundi en conférence de presse. A la veille de Portugal-Suisse, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, le sélectionneur portugais a ciblé le quintuple Ballon d'Or concernant sa sortie après Portugal-Corée du Sud (1-2) vendredi dernier. Des images l'ont montré très mécontent et il a expliqué que sa colère était liée à une discussion avec un joueur adverse

"J'ai répondu après le match et je vais le refaire ici. Je ne sais rien de ce qui s'est passé sur le terrain, je l'ai juste vu se disputer avec un Sud-Coréen. Je ne veux plus parler de ça mais du match de demain, a d'abord déclaré Fernando Santos. Mais j'ai vu les images et je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai vraiment pas du tout aimé. Ces histoires doivent se résoudre en interne et c'est ce qui a été fait. Point final sur ce problème."

