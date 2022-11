Ad

Si la défense connaît une réorganisation sacrément inattendue , devant, ce n'est pas forcément plus rassurant. Car le forfait de Nkunku et l'arrivée de Kolo Muani rebattent totalement les cartes en sortie de banc. Le trident formé par Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema ressemble à une évidence de départ même si la traduction tactique concrète de ce trio laisse encore songeur dans un 4-3-1-2 ou un 4-2-3-1 que DD ne semble pas forcément apprécier - une histoire de Playstation

Coman - Dembélé, les jokers les plus évidents

Par son profil technique et sa polyvalence tactique, Christopher Nkunku ressemblait à un premier choix comme entrant. En capacité de jouer dans l'axe, derrière l'attaquant, il était le complément idéal d'Antoine Griezmann et possiblement un concurrent en cours de compétition. S'il a disputé les 67 derniers matches des Bleus, le maître à jouer de l'Atlético est pourtant souvent l'un des grands remplacés. En Russie, il était sorti cinq fois en sept matches, toujours au bénéfice de Nabil Fekir, au profil tactique quasi-similaire. Au Qatar, Deschamps n'aura pas ce luxe-là, donnant un statut encore plus à part à Grizou.

Le choix de Kolo Muani, mais également celui de Marcus Thuram, renforce le constat d'une liste à même de faire basculer facilement le schéma des Bleus en 4-4-2 en cours de match. Avec Kingsley Coman et Ousmane Dembélé, les deux feu follets des côtés, les Tricolores disposent de facteurs X capables de mettre à mal n'importe quelle arrière-garde.

Leur profil de détonateur, leur talent intrinsèque et leur expérience internationale en font désormais les premiers choix en sortie de banc. Pour Olivier Giroud, la donne semble moins évidente. Hormis remplacement en cours de match de Kylian Mbappé ou Karim Benzema, son salut semble ne passer que par des fins de matches où les Bleus auraient besoin de sa présence athlétique dans la surface. Quant à Marcus Thuram et Kolo Muani, ils partent de plus loin, sans match de préparation pour grimper dans la hiérarchie.

Camavinga peut-il en bénéficier ?

Paradoxalement, le forfait de Nkunku pourrait bénéficier un peu plus au secteur le plus faible des Bleus : le milieu de terrain. Dans sa quête d'équilibre, Deschamps pourrait être tenté de basculer sur un 4-3-3 en cours de match, avec un dragster (Coman ou Dembélé) à droite, Mbappé écarté à gauche et Benzema devant. Derrière eux, un trio travailleur.

Dans cette configuration, un homme pourrait tirer son épingle du jeu de manière surprenante. Appelé malgré des prestations en Bleu peu convaincantes, Eduardo Camavinga serait une solution énergique en sortie de banc. Lors du sacre madrilène en Ligue des champions, l'ancien Rennais avait su apporter systématiquement, ou presque, un second souffle à son équipe et de l'intensité bienvenue en fin de match.

A priori derrière le trio Tchouaméni-Rabiot-Fofana dans la hiérarchie, "Cama" pourrait presque devenir une option première venue du banc. A moins que DD ait une autre idée derrière la tête… En Russie, seuls deux joueurs n'avaient pas disputé la moindre minute (Adil Rami et Alphonse Aréola). Combien seront-ils au Qatar ?

