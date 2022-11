Triple joie pour les uns, retour sur terre pour les autres. La Pologne décroche un premier succès dans ce Mondial en dominant l'Arabie Saoudite (2-0). Elle a vu son serial buteur Robert Lewandowski débloquer enfin son compteur (82e) après l'ouverture du score de Piotr Zielinski (39e) et prend les commandes du groupe C en attendant le duel bouillant entre le Mexique et l'Argentine (20 heures). Tombeurs des Argentins lors de leur premier match, les Saoudiens ont dominé mais manqué de réalisme.

Ad

Le sélectionneur polonais Czeslaw Michniewicz sera satisfait car il a misé sur un système de jeu plus offensif que lors du match nul face au Mexique (0-0) avec Zielinski chargé d'alimenter le duo d'atttaque Milik-Lewandowski. Cela n'a toutefois pas fonctionné en début de match car ses hommes ont nettement manqué de vivacité face à l'envie et la générosité saoudienne. Secoués par ces adversaires plus mordants, ils ont pu compter une première fois sur leur excellent gardien Wojciech Szczesny qui a détourné la belle reprise de Mohamed Kanno au-dessus de sa cage (13e).

Coupe du monde VIDEO - Un vrai mur : le double arrêt phénoménal de Szczesny sur penalty IL Y A UNE HEURE

Szczesny repousse un penalty

Kamil Glik et les siens ont beaucoup défendu puis sont progressivement sortis de leur camp et ont placé une première flèche avec une tête sur corner de Krsytian Bielik repoussée de justesse (26e). Ils ont trouvé la faille sur une attaque rapide menée côté droit avec un centre de Matty Cash, une remise de Lewandowski et une reprise sous la barre signée Zielinski (1-0, 39e). Les Saoudiens auraient pu répondre rapidement sur un penalty assez généreusement accordé à Saleh Al-Shehri mais Szczesny s'est imposé face à Salem Al-Dawsari (45e+1).

Après la pause, les joueurs d'Hervé Renard, maîtres du ballon, sont repartis à l'assaut de la surface adverse. Ils se sont pourtant heurtés à un bloc adverse compact et un Szczesny infranchissable pour Al-Dawsari (55e). Firas Al-Buraikan, lui, a raté le cadre (60e).

Lewandowski libéré

La Pologne subissait mais a su répondre en contres et Arek Milik a envoyé une tête sur la transversale après un centre de Przemyslaw Frankowski (63e). Lewandowski a ensuite aussi touché le poteau sur un nouveau service du Lensois (66e).

Auteur d'un tir de peu hors-cadre (78e), la sentinelle saoudienne Abdulelah Al-Malki a précipité la défaite des siens avec un contrôle anodin raté devant sa surface qui a permis à Lewandowski d'ajuster Al-Owais pour le but du break (2-0, 82e). Habitué à martyriser les défenses, l'attaquant du Barça a enfin signé son premier but au Mondial lors de son 5e match. Il a même failli en claquer un second mais a perdu son duel face à Al-Owais (90e).

Peu importe, la Pologne réalise une excellente opération et peut désormais sérieusement ambitionner une place en huitième de finale même si cela passera par une nouvelle performance face à l'Argentine.

L'Argentine peut-elle se relever ?

Coupe du monde Penalties ratés et disettes mondiales : Lewandowski, l'ombre d'un doute IL Y A UN JOUR