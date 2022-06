On connaît désormais 31 des 32 qualifiés pour la Coupe du monde 2022 (21 novembre au 18 décembre). Le dernier pays qui ira au Qatar sera connu à l'issue du dernier barrage : Costa Rica - Nouvelle Zélande (mardi 14 juin). Après avoir vaincu le Pérou aux tirs au but , l'Australie intégrera le groupe D, celui de l'équipe de France. Une poule qui ressemblera très fortement à celle du Mondial 2018 (France, Danemark, Australie et Pérou). Quant au vainqueur du dernier barrage, il sera dans le groupe E avec l'Espagne, l'Allemagne et le Japon.