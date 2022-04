Il faudra attendre 18h ce vendredi pour voir le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 . Après les barrages de ce milieu de semaine, on en sait davantage sur la composition des quatre chapeaux. Pour le pot 1, les huit équipes sont connues. Le Qatar, pays organisateur, sera accompagné par les nations les mieux classées au dernier classement FIFA (ndlr : qui sera mis à jour jeudi). A savoir : La Belgique, le Brésil, l'Angleterre, la France championne du monde en titre, l'Argentine, l'Espagne et le Portugal.

En revanche, ça s'éclaircit pour les trois derniers chapeaux. Dans le pot 2, on retrouvera le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, la Croatie, l'Uruguay ainsi que les Etats-Unis et le Mexique, s'ils arrivent à se qualifier dans la zone Concacaf. Ces deux pays connaîtront leur sort à l'issue de leur match face au Salvador et au Costa Rica, actuellement quatrième du groupe et en position de barragiste (ndlr : face à une équipe de la zone océanie), qui aura lieu la nuit prochaine.

Par ailleurs, le Sénégal, l'Iran, le Japon, le Maroc, la Serbie, la Pologne, la Corée du Sud et le Canada ou la Tunisie devraient figurer dans le chapeau 3. Enfin, le pot 4 pourrait se composer de la façon suivante : Canada ou Tunisie, Cameroun, Ghana, Equateur, Arabie Saoudite, le vainqueur du barrage Asie-Conmebol, le vainqueur du barrage Océanie-Concacaf et le dernier représentant européen qui sera l'Ukraine, l'Ecosse ou le Pays de Galles

La composition probable des chapeaux

Chapeau 1

Qatar

Belgique

Brésil

Angleterre

France

Argentine

Espagne

Portugal

Chapeau 2

Danemark

Pays-Bas

Allemagne

Suisse

Croatie

Uruguay

Etats-Unis (s'ils se qualifient)

Mexique (s'ils se qualifient)

Chapeau 3

Sénégal

Iran

Japon

Maroc

Serbie

Pologne

Corée du Sud

Canada ou Tunisie

Chapeau 4

Canada ou Tunisie

Cameroun

Ghana

Equateur

Arabie Saoudite

Vainqueur du barrrage Asie-Conmebol

Vainqueur du barrage Océanie-Concacaf

Dernier représentant européen (Ukraine, Ecosse ou Pays de Galles)

