Il avait entamé son récital par une passe quasiment décisive pour un but brillant de Dani Olmo . Il l'a bouclé en signant lui-même un golazo. Une reprise de volée de l'extérieur de pied droit, pleine de maîtrise et de précision sur un centre d'Alvaro Morata, à l'entrée de la surface. Pour son premier match en Coupe du monde, Gavi a déjà marqué le Mondial 2022 de son empreinte. Et laissé sa trace dans l'histoire de l'épreuve. A 18 ans et 110 jours, il est tout simplement devenu le plus jeune buteur dans une Coupe du monde depuis le Pelé, en 1958.