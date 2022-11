Coupe du monde

La palme de la plus grosse fessée reçue dans ce début de Mondial revient donc, pour le moment, au Costa Rica. Les Ticos ont vécu une soirée cauchemardesque, surtout le gardien du PSG Keylor Navas , qui a passé son temps à aller chercher le ballon au fond de ses filets face à l’Espagne (7-0). Bien au-dessus techniquement et collectivement, la Roja a plié le match en première période, et vu notamment Ferran Torres réaliser un doublé, pour rejoindre le Japon en tête du groupe E.