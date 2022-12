D'abord sur l'une des premières incursions belges dans le camp croate, juste à l'heure de jeu, après une action initiée par Kevin de Bruyne. Le meneur de jeu de Manchester City a adressé une ouverture lumineuse à Yannick Carrasco, venu buter sur Dominik Livakovic. Le portier croate n'a cependant pu que repousser le cuir sur Romelu Lukaku, entré en jeu quelques minutes plus tôt, laissant ainsi le champ libre au buteur des Diables Rouges pour ouvrir le score même si plusieurs défenseurs de la Croatie étaient revenus devant le but. Mais la frappe puissante du joueur de l'Inter s'est écrasée sur l'intérieur du poteau avant de fuir le cadre.

Un loupé déjà incroyable, mais le deuxième était peut-être encore plus surréaliste. Lukaku venait déjà de manquer le cadre de peu, à la 87e minute de jeu. Trois minutes plus tard, sur un centre de la droite Thorgan Hazard, Livakovic et l'un de ses défenseurs se sont troués, laissant au buteur des Diables Rouges, seul au deuxième poteau, une opportunité en or de donner la victoire aux siens. Mais, surpris, Lukaku a vu le ballon lui rebondir dessus sans parvenir à la pousser au fond des filets, alors qu'il était juste devant la ligne de but. C'était l'ultime chance de la Belgique. Tenue en échec par la Croatie (0-0) , elle est éliminée du Mondial. Et son avant-centre n'est certainement pas près de le digérer…