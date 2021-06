Retour vingt-cinq ans en arrière. Avec une décoloration "ambiance Euro 96" sur la tête, Phil Foden a assumé mardi en conférence de presse la référence à Paul Gascoigne, à cinq jours des grands débuts à l'Euro de l'Angleterre contre la Croatie. "(La comparaison avec Gascoigne) ne me dérange pas du tout, c'était un grand joueur", a affirmé, face aux médias à Saint George's Park, le phénomène Phil Foden.

Ce ne serait pas si mal si j'apportais un peu de Gazza sur le terrain

"Je me souviens avoir regardé à la télé les meilleures actions de Gazza, un joueur incroyable. Toute l'Angleterre sait ce qu'il représente et ce qu'il a fait, a loué le finaliste malheureux de Ligue des champions avec Manchester City. Ce ne serait pas si mal si j'apportais un peu de Gazza sur le terrain", a-t-il fait remarquer en référence au but inoubliable de Gascoigne contre l'Ecosse lors de l'Euro 1996, un enchaînement sombrero-demi-volée.

A la différence de l'ex-enfant terrible du football anglais, le joueur de 21 ans n'est pas assuré d'une place dans le onze de départ de Gareth Southgate. Le sélectionneur a l'embarras du choix en attaque avec Mason Mount, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jack Grealish ou encore Jadon Sancho qui sont en concurrence pour accompagner Harry Kane. "La qualité est très élevée, a reconnu Foden, conscient de la valeur de l'effectif anglais, demi-finaliste de la Coupe du monde 2018. Nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent jouer au plus haut niveau. Nous avons aussi de l'expérience avec des joueurs comme Harry Kane et (Jordan) Henderson. Nous avons un bon équilibre, nous abordons ce tournoi parmi les favoris et pourquoi pas? Nous pouvons le gagner."

En 1996, à domicile, l'Angleterre s'était alors inclinée aux tirs au but face à l'Allemagne en demi-finale.

