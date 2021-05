Son nom est sur toutes les lèvres, et cela ne risque pas de s'arrêter jusqu'au coup d'envoi de l'Euro 2020, prévu le 11 juin prochain. Karim Benzema va faire son retour avec les Bleus, et l'attaquant du Real Madrid - comme de nombreux observateurs et fans de football - est impatient. Récompensé pour sa saison par le magazine Onze Mondial, l'ancien buteur de l'OL a évoqué son retour en équipe nationale, parlant d'une "fierté", d'une "récompense", et de son impatience de retrouver le groupe tricolore.

"C'est plus qu'être heureux, c'est une fierté, a dit Benzema dans un extrait vidéo publié sur les réseaux sociaux. Ca fait un moment. J'ai toujours travaillé, je n'ai jamais baissé les bras, je n'ai jamais lâché, et au final, c'est une récompense. Je suis super content, pressé d'être là-bas, de m'entraîner et de commencer les matches, parce que c'est une équipe avec de beaux joueurs, des talents, et que j'ai envie, moi aussi, de jouer dans cette équipe-là."

Après cinq ans d'absence, Karim Benzema retrouvera l'équipe de France le 26 mai, à Clairefontaine, pour le début du stage de préparation. Il devrait participer à la première rencontre amicale, face au pays de Galles, le 2 juin, pour ce qui serait sa 82e sélection - la première depuis le 8 octobre 2015, face à l'Arménie. Il avait inscrit un doublé.

