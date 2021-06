Karim Benzema, victime d'une béquille contre les Bulgares, a réalisé une séance spécifique ce vendredi (course, jeux avec ballon, travail sur les appuis) avec l'encadrement médical, sur un terrain adjacent à celui où la majorité du groupe s'est entraîné en fin d'après-midi, a constaté un journaliste de l'AFP.

Arrivé plus tôt que l'avant-centre du Real Madrid, Antoine Griezmann a également couru et travaillé avec le ballon avant d'observer une partie de l'entraînement auquel ont pris part les vingt joueurs de champ disponibles, ainsi que les trois gardiens. Benzema l'a imité quelques minutes plus tard.

Raphaël Varane n'a pas pris part à la séance dirigée par le sélectionneur Didier Deschamps et son adjoint Guy Stéphan. L'encadrement des Bleus a évoqué une simple mise au repos pour le défenseur central du Real Madrid. La séance collective a été animée par plusieurs oppositions à six contre six sur terrain réduit. Après avoir écourté leur entraînement la veille, Lucas Hernandez (genou) et Adrien Rabiot (cheville) n'ont montré aucune gêne.

