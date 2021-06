"Mais c'est Usain Bolt ou Kylian Mbappé ?". Voilà l'interrogation que se pose La Gazzetta dello Sport, ce jeudi, dans son édition du jour. Le quotidien transalpin a analysé l'action de l'attaquant des Bleus lors du match face à l'Allemagne, mardi dernier, lorsqu'il a littéralement déposé Mats Hummels avant de s'envoler vers la surface. Et de réclamer un penalty que l'arbitre de la rencontre n'a pas sifflé.

Griezmann a-t-il réussi son match face à l'Allemagne ?

Une pointe évaluée à 37,6 km/h

Euro 2020 Pourquoi Pogba est-il aussi brillant avec les Bleus ? IL Y A 28 MINUTES

Sur cette action, et toujours selon La Gazzetta dello Sport, Mbappé a atteint une pointe de 37,6 km/h. En moyenne, le quotidien parle de 34 km/h pour l'international des Bleus. Pour rappel, les données d'Usain Bolt lors de son record du monde : une moyenne de 37,5 km/h, avec une pointe à 43. "Mais c'était son métier et il n'avait pas de ballon devant", écrit la Gazzetta. On peut aussi rajouter un départ arrêté pour l'athlète jamaïcain.

"Mbappé a les foulées d'un puma et la vitesse d'un guépard", conclut la Gazzetta, presque choqué par la performance de l'attaquant du PSG.

Pourquoi Pogba est-il aussi brillant avec les Bleus ?

Euro 2020 Hernandez : "Beaucoup de choses se disent à l'extérieur mais nous, on reste tranquille" IL Y A UNE HEURE