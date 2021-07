Une auvaise inspiration d'Aymeric Laporte et voilà que la Suisse revient à hauteur. Le défenseur central franco-espagnol de la Roja n'a pas eu de réussite sur une intervention, vendredi à Saint-Pétersbourg. Il a provoqué un coup de billard avec son compère de la défense centrale, Pau Torres, dont Xherdan Shaqiri a profité pour égaliser à la 68e minute du quart de finale de l'Euro entre l'Espagne et la sélection helvète (1-1, 68e minute). Voici le but en question.

