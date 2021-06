Éternel. Goran Pandev, inoxydable capitaine de la Macédoine du Nord (37 ans), a continué à défier le temps en devenant dimanche le deuxième buteur le plus âgé de l'histoire de l'Euro, marquant contre l'Autriche pour talonner... l'Autrichien Ivica Vastic, buteur en 2008 à 38 ans. A 37 ans et 321 jours, selon des données du statisticien Opta, l'attaquant du Genoa a profité d'une erreur de la défense autrichienne pour égaliser à 1-1 en première période lors d'une rencontre du groupe C à Bucarest.

Le vétéran le plus âgé à avoir jamais marqué lors d'un Championnat d'Europe des nations reste néanmoins l'Autrichien Vastic (38 ans et 257 jours), qui avait marqué sur penalty contre la Pologne en phase de groupe de l'Euro-2008 pour arracher un nul dans le temps additionnel (1-1). Pandev fait figure de héros en Macédoine du Nord, d'autant plus que l'attaquant, vainqueur de la Ligue des champions 2010 avec l'Inter Milan, a guidé le petit pays des Balkans vers une qualification historique pour l'Euro grâce à un but crucial en Géorgie lors des barrages d'accès à la phase finale (1-0).

