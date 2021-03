Le Z bientôt de retour en sélection ? "Selon plusieurs sources différentes, Zlatan est désormais appelé à participer au match de qualification pour la Coupe du monde le 25 mars contre la Géorgie" a affirmé le site spécialisé Footbolldirekt, repris par l'ensemble de la presse nationale suédoise. L'attaquant vedette, qui compte 116 sélections et 62 buts, n'a plus porté le maillot de la Suède depuis l'Euro 2016.

Le dialogue avec Zlatan se poursuit

A l'automne, il avait confié à la presse que porter le maillot jaune de la sélection suédoise lui "manquait". "Ibra", 39 ans avait ensuite rencontré le sélectionneur Janne Andersson pour une réunion "bonne et fructueuse", selon la fédération suédoise de football.

"Le dialogue avec Zlatan se poursuit", a affirmé samedi à l'AFP le porte-parole de la fédération, Jakob Kakembo Andersson, précisant que les joueurs retenus pour les prochaines rencontres seront annoncés le 16 mars.vSans Zlatan, la Suède a atteint les quarts du Mondial-2018. Et s'est qualifiée directement pour l'Euro-2020, repoussé à juin et juillet 2021 pour cause de Covid-19. Elle y affrontera dans son groupe au 1er tour l'Espagne, la Pologne et la Slovaquie.

