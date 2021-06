Le coronavirus va-t-il gâcher la fête de ce début d'Euro ? Testé positif au Covid, le milieu de terrain écossais Billy Gilmour sera forfait, mardi, pour le match décisif pour la qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro contre la Croatie, a annoncé la fédération écossaise, lundi. En fin d'après-midi, la sélection anglaise a aussi dévoilé que deux de ses joueurs de Chelsea, qui avaient discuté avec leur coéquipier de club écossais après le match de vendredi (0-0), avaient été mis à l'isolement.

Mais la fédération anglaise n'a pas précisé s'ils étaient forfaits pour le match contre les Tchèques qui se déroulera en même temps que Ecosse-Croatie. "La fédération écossaise peut confirmer qu'un membre de l'équipe nationale de football écossaise, Billy Gilmour, a été testé positif au Covid-19", avait écrit la Scottish FA dans son communiqué. "Billy va désormais s'isoler pour 10 jours et ratera le match de (mardi) du groupe D, contre la Croatie, au Hampden Park" de Glasgow, ajoute-t-elle.

Un coup dur pour l'Ecosse en vue d'une éventuelle qualification

C'est un très gros coup dur pour les Écossais qui ont absolument besoin d'un succès face aux vice-champions du monde pour avoir une chance de se qualifier, d'autant que le jeune joueur de Chelsea (20 ans), avait été éblouissant contre l'Angleterre, lors du nul (0-0) à Wembley lors du match précédent. Et en cas de qualification des hommes de Steve Clarke, il est probable que Gilmour, asymptomatique selon son sélectionneur, ne soit toujours pas sorti de son isolement pour les huitièmes de finale qui se déroulent du 26 au 29 juin.

La fédération anglaise avait ensuite indiqué que tous les joueurs et tous son staff avaient subi des tests négatifs dimanche. Mais en fin d'après-midi, elle a annoncé dans un communiqué, que, malgré une nouvelle série de tests négatifs lundi, "à titre de précaution pour le moment et après consultation avec (les autorités sanitaires anglaises) Ben Chilwell et Mason Mount (avaient) été placés à l'isolement".

Mount et Chilwell isolés par précaution malgré des tests négatifs

Mason Mount devait participer à la conférence de presse d'avant-match lundi soir, mais le sélectionneur Gareth Southgate se présentera finalement seul, a précisé la FA. Interrogé à propos de la différence dans le traitement de la situation côté écossais, le défenseur Liam Cooper s'en est remis en conférence de presse au médecin de la "Tartan Army" : "On suit juste l'avis de l'équipe médicale. Le Dr MacLean a été clair et remarquable depuis le premier jour."

"C'était un choc pour nous, nous avons respecté scrupuleusement les protocoles. Pour être encore plus sûrs, nous avons même pris d'autres précautions, a-t-il assuré. Nous avons fait des tests et tout le monde était négatif."

