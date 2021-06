Le dernier carré de l’Euro se jouera bien du côté de Wembley. Mardi, le gouvernement britannique a confirmé que le stade du nord-ouest de Londres accueillerait les demi-finales et la finale du championnat d’Europe, qui se disputeront les 6, 7 et 11 juillet prochains. Cerise sur le gâteau, la jauge de spectateurs autorisée sera de 75%, soit plus de 65 000 personnes en tribunes. Aucun événement sportif n’a réuni autant de monde depuis plus de 15 mois au Royaume Uni.

Un moment inoubliable

"Cela promet d’être un moment inoubliable", a indiqué le ministère de la Culture britannique. "Je suis reconnaissant envers le Premier ministre et le gouvernement britannique pour leur travail intensif en vue de conclure cet accord avec nous, pour faire des derniers matches du tournoi un grand succès à Wembley", a pour sa part réagi Aleksander Ceferin, président de l’UEFA.

Depuis plusieurs jours, un doute entourait la tenue de ces rencontres à Londres. Lundi, le Premier ministre italien Mario Draghi avait demandé une relocalisation en raison de la hausse des contaminations en Grande-Bretagne dues au variant Delta du Covid-19. Un éventuel déplacement des matches en Hongrie, et plus précisément à Budapest, était même évoqué par des sources proches des organisateurs, selon L’Equipe.

