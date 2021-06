Patrick Schick n’est pas seulement l’auteur de ce qui sera potentiellement le plus beau but de cet Euro 2020. L’attaquant tchèque est aussi, et surtout, le meilleur buteur provisoire de la compétition , alors qu’il a disputé deux rencontres avec sa sélection. De Ciro Immobile à Romelu Lukaku en passant par Cristiano Ronaldo, plusieurs sont ceux qui ont déjà atteint la barre des deux buts, alors qu’on attend encore la première réalisation de Harry Kane, Kylian Mbappé ou encore Karim Benzema.