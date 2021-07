Pas de changement, ou presque : les sélectionneurs de l'Angleterre et du Danemark n'ont pas vraiment fait dans l'originalité, au moment de composer leur équipe pour la demi-finale de l'Euro à Wembley ce mercredi. Il n'y aura qu'un seul changement côté anglais, par rapport à l'équipe qui a écrasé l'Ukraine, alors que le onze danois sera le même que contre la République tchèque.

Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions, a reconduit son 4-3-3. Seul Bukayo Saka, absent lors des quarts, réintègre l'équipe à la place de Jadon Sancho. Jack Grealish est une nouvelle fois remplaçant : Mason Mount, Raheem Sterling et le capitaine Harry Kane composent l'animation offensive, devant l'indéboulonnable duo Declan Rice - Kalvin Phillips, et la défense à quatre Shaw-Maguire-Stones-Walker.

Côté danois, Kasper Hjulmand n'a rien changé : son trio d'attaque Damsgaard - Dolberg - Braithwaite est bien là, comme son duo du milieu de terrain, composé de Pierre-Emile Hojbjerg et Thomas Delaney.

Les compositions d'Angleterre - Danemark

Angleterre : Pickford - Shaw, Maguire, Stones, Walker - Rice, Mount, Phillips - Sterling, Kane, Saka.

Danemark : Schmeichel - Verstergaard, Kjaer, Christensen - Maehle, Delaney, Hojbjerg, Stryger Larsen - Damsgaard, Dolberg, Braithwaite.

