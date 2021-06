Sergio Busquets, à l'isolement depuis un test positif au Covid-19 le 6 juin, a été testé négatif et va réintégrer la sélection espagnole. "Le capitaine de la sélection nationale Sergio Busquets, rejoindra ce vendredi le groupe de l'Espagne et voyagera avec l'équipe à Séville, après avoir vaincu le Covid-19", déclare la RFEF dans un communiqué diffusé vendredi matin. "L'international catalan a été testé négatif à son dernier test PCR, et après avoir respecté tous les protocoles sanitaires, il pourra réintégrer l'équipe nationale dans les prochaines heures", précise la fédération.

Sergio Busquets a été testé positif au Covid-19 le 6 juin au soir, à cinq jours du coup d'envoi de l'Euro (11 juin - 11 juillet), et avait dû quitter ses équipiers dans une ambulance. Resté à l'isolement, mais asymptomatique selon le sélectionneur Luis Enrique, Busquets a suivi un programme spécialisé individuel pour rester en forme pendant sa quarantaine. Son cas positif a bouleversé la dernière ligne droite de la préparation de l'Espagne, qui a dû mettre ses joueurs à l'isolement le temps d'effectuer des tests complémentaires.

Aucun autre joueur n'avait été atteint par le Covid-19. Diego Llorente a été testé positif après la première salve de tests, mais tous ses tests suivants ont été négatifs et il a pu rejoindre le groupe en fin de semaine dernière. L'Espagne doit partir de Madrid en avion vendredi à 18h00 et atterrir à 19h05 à Séville, où elle affrontera la Pologne samedi soir (21h00) pour essayer de redresser la barre après son nul inaugural contre la Suède (0-0).

