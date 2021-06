C’est à croire que Thomas Meunier adore ça. Présent lors d’un point presse ce mercredi après la qualification de la Belgique en 8e de finale, le latéral droit n’a pas eu besoin de sortir sa langue de bois. Avec lui, c’est franc et donc forcément intéressant. Invité à revenir d’abord sur le début de compétition des Diables Rouges, forcément réussi sur le plan comptable, le latéral droit a estimé que son équipe était prête à faire face à n’importe qui.

Tout le monde se sent super bien, a-t-il expliqué dans des Il y a aussi les retours d'Eden Hazard, de Kevin De Bruyne, d'Axel Witsel. On sent une équipe totalement prête qui pourrait affronter avec le même enthousiasme et la même motivation n'importe quel adversaire". D’ailleurs, que pense-t-il pour l’instant de ce début d’Euro en termes de niveau de jeu ? "Il n'y a plus de petites équipes, estime-t-il. Gagner cet euro aurait plus de valeur que de gagner la Coupe du monde. Le niveau est encore plus relevé qu'en 2018". , a-t-il expliqué dans des propos relayés par L’Equipe ". D’ailleurs, que pense-t-il pour l’instant de ce début d’Euro en termes de niveau de jeu ? ", estime-t-il.".

Il faut bien avouer qu'ils étaient au-dessus de nous sur ce match

Une phrase qui devrait faire réagir, surtout en France où la rivalité avec les Belges continuent d’animer les discussions. Sur ce point, Meunier l’avoue : il adore ce petit jeu médiatique. "Ça taquine sur les réseaux sociaux, a-t-il glissé tout sourire. Qui aime bien, châtie bien. Les Français savent que je les aime bien. J'ai joué quatre ans en Ligue 1, je vais encore en vacances en France. Les réseaux, ça me plaît. Ça cherche un peu. On est sensible".

Pour autant, pas question d’en faire trop. "Ça reste de la pure camaraderie, a-t-il continué. Il n'y a aucune notion d'agressivité. Il faut que ça reste bon enfant, un simple match de foot. Que le meilleur gagne. Il ne sert à rien de mettre de l'huile sur le feu. On s'affronte et après, on en discute et on passe à autre chose". D’ailleurs, promis, juré, craché, les Belges sont passés à autre chose. "On est tombés contre une très belle équipe de France, a-t-il reconnu en conclusion. Il faut bien avouer qu'ils étaient au-dessus de nous sur ce match". Mais cet Euro pourrait bien leur offrir une revanche que tout le monde attend.

