Le cauchemar de n’importe quel gardien de but. Sauf que celui d’Unai Simon s’est déroulé en mondovision, au pire moment possible. Ce lundi, le gardien de la Roja a concédé le but le plus ridicule de cet Euro. Le portier espagnol, intronisé dans le rôle de n°1 après les contre-performances de David de Gea, a mis l’Espagne dans de beaux draps face à la Croatie