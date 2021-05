Le sélectionneur Kasper Hjulmand a présenté mardi la liste des 26 sélectionnés danois qui disputeront l'Euro, un effectif solide s'appuyant sur le milieu de terrain Christian Eriksen et le portier Kasper Schmeichel. Dixièmes au classement FIFA, les Rouge et Blanc, champions d'Europe en 1992, rencontreront à domicile la Finlande, la Belgique et la Russie dans le groupe B. "Le premier objectif est de sortir de la phase de groupes de la meilleure façon possible, pour continuer sur notre lancée", a déclaré le sélectionneur.

