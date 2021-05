La Suisse a dévoilé sa liste pour l'Euro 2020. Vladimir Petkovic, le sélectionneur, a dû écarter trois des 29 participants au camp de préparation de Bad Ragaz, rassemblés depuis mercredi dernier dans l'est du pays et qui ont battu les Etats-Unis dimanche soir en amical (2-1). Victimes de cet ultime écrémage, le gardien de Stuttgart Gregor Kobel, le milieu niçois Dan Ndoye et l'attaquant de Brighton Andi Zeqiri, 21 ans, dont la carrière internationale est suivie de près en Suisse après ses hésitations à jouer pour le Kosovo.

Vladimir Petkovic emmènera à l'Euro une équipe largement puisée en Bundesliga - où jouent onze des "Vingt-Six" - mais animée par deux joueurs de Premier League, le milieu d'Arsenal Granit Xhaka et l'ailier de Liverpool Xherdan Shaqiri. Huitième de finaliste du Mondial-2018, la Nati participera à sa cinquième phase finale de l'Euro, où elle rêve d'accéder aux quarts de finale pour la première fois de son histoire. Les Suisses débuteront leur tournoi le 12 juin à Bakou face au Pays de Galles, avant d'être opposés en phase de poule à l'Italie le 16 juin puis à la Turquie le 20 juin.

La sélection de la Suisse (26 joueurs)

Gardiens de but (3): Yvon Mvogo (PSV Eindhoven/NED), Jonas Omlin (Montpellier/FRA), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach/GER)

Défenseurs (10): Manuel Akanji (Borussia Dortmund/GER), Loris Benito (Girondins de Bordeaux/FRA), Eray Cömert (FC Bâle/SUI), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/GER), Jordan Lotomba (OGC Nice/FRA), Kevin Mbabu (VfL Wolfsburg/GER), Becir Omeragic (FC Zurich/SUI), Ricardo Rodriguez (Torino FC/ITA), Fabian Schär (Newcastle/ENG), Silvan Widmer (FC Bâle/SUI)

Milieux (9): Christian Fassnacht (Young Boys Berne/SUI), Edimilson Fernandes (FSV Mayence/GER), Remo Freuler (Atalanta Bergame/ITA), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb/CRO), Admir Mehmedi (VfL Wolfsburg/GER), Granit Xhaka (Arsenal/ENG), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach/GER), Djibril Sow (Eintracht Francfort/GER), Ruben Vargas (FC Augsburg/GER)

Attaquants (4): Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach/GER), Xherdan Shaqiri (Liverpool FC/ENG), Haris Seferovic (Benfica Lisbonne/POR), , Steven Zuber (Eintracht Francfort/GER)

