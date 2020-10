Aleksander Ceferin est optimiste pour l'Euro 2020 et l'a fait savoir. Le président de l'UEFA a indiqué mardi que le championnat d'Europe, reporté à l'été 2021 (11 juin au 11 juillet), se jouera devant du public et dans toute l'Europe comme prévu. "Pour le moment, nous planifions l'Euro exactement comme nous le souhaitions, a-t-il déclaré au site allemand Sportschau.de et à la télévision publique ARD. Si vous m'aviez demandé en février si j'étais prêt à affronter une pandémie qui met le monde à l'arrêt, je vous aurais pris pour un fou, mais maintenant nous sommes bien préparés, nous sommes plus malins et plus forts que l'an dernier, parce que nous savons que tout peut arriver".