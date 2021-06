Après "Ramenez la coupe à la maison" de Vegedream en 2018, place à Jul ? Parfaitement lancée dans cet Euro 2020 avec une première victoire face à l’Allemagne (1-0), l’équipe de France ne possède pas encore d’hymne - officiel ou officieux - pour accompagner ses succès en vue d’une éventuelle phase finale. Mais, lors d’une interview accordée à L’Équipe, le rappeur marseillais a fait acte de candidature.

"Peut-être après la finale", annonce Jul

"Si on me demande, je tenterai. Si ça passe pas, s'ils n'aiment pas, tant pis, mais je tenterai. Ça ferait plaisir, a reconnu cet amoureux du ballon rond et de l’OM dans le quotidien. Les Bleus ! Les soutenir, c'est normal. Si on m'appelle, j'y vais en cabrant." Après la polémique née de la chanson d’un autre rappeur, Youssoupha, composée pour annoncer la liste des Bleus, la FFF va-t-elle entendre l’appel du Marseillais ?

Euro 2020 La France qualifiée pour les 8es dès samedi, si… IL Y A 3 HEURES

Le président de l’instance, Noël Le Graët, avait personnellement regretté le choix des "jeunes salariés du service commercial" de la FFF, mais ces derniers n’auront sans doute pas besoin de passer un coup de fil à Jul pour que celui-ci se mette à composer, à l’instar de Vegedream il y a maintenant trois ans : "Une chanson sur un évènement sportif ? Non, je n’ai jamais essayé, a rappelé le Marseillais. Peut-être après la finale !" Le rendez-vous est pris.

Euro 2020 Préparation, masse musculaire et kilomètres parcourus : Ces Bleus sont aussi des bêtes physiques IL Y A 4 HEURES