Roberto Mancini, sélectionneur de l'Italie, a prolongé son contrat jusqu'en 2026. "Un projet a besoin de temps pour être mené à son terme et nous voulons donner de la continuité au travail réalisé depuis trois ans", a expliqué le patron de Federcalcio, Gabriele Gravina, dans un communiqué. "Je suis très heureux (...). Nous voulons poursuivre un travail qui a porté ses fruits (...). En l'espace d'une année nous aurons l'Euro, la phase finale de la Ligue des nations et le Mondial. L'objectif est de réussir à gagner en sachant que ce ne sera pas simple et que nous aurons aussi besoin d'un peu de chance", a réagi Roberto Mancini.

L'ancien international a pris les commandes de la Squadra Azzurra en mai 2018 avec pour objectif de faire oublier l'élimination des Italiens au Mondial-2018 en Russie. Il a qualifié les Azzuri à l'Euro, pour la phase finale de la Ligue des nations qui se disputera en octobre et a lancé la sélection sur la route du Mondial-2022 au Qatar avec trois victoires en trois rencontres.

Il est aujourd'hui le sélectionneur italien affichant la meilleure moyenne de points dans l'histoire des Azzurri (70 points en 30 rencontres), avec notamment 11 victoires consécutives en 2019, un record qui datait des années 1930. Il a aussi la meilleure moyenne de victoires (21, soit 70%). Les prochains rendez-vous de la Nazionale sont deux amicaux de préparation à l'Euro, face à San Marin le 28 mai et la République tchèque le 4 juin.

