C'était attendu et dans l'air du temps. Didier Deschamps n'a pas reconduit le onze qui a buté sur la Hongrie, samedi à Budapest (1-1). Face au Portugal, alors que les Bleus sont déjà qualifiés et jouent pour, dans le meilleur des mondes, décrocher la première place du groupe F, le sélectionneur national a procédé à trois changements d'hommes. Deux en défense, où Benjamin Pavard, à droite, et Lucas Digne, à gauche, sont remplacés par le jeune Jules Koundé et le titulaire habituel Lucas Hernandez.