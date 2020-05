Dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré, Olivier Giroud a confié ses ambitions encore élevées en équipe de France. A 33 ans, l'attaquant champion du monde espère bien être au rendez-vous du prochain Euro, reporté à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

Il croit toujours en sa bonne étoile. Alors qu'il se battait pour obtenir plus de temps de jeu avec Chelsea, Olivier Giroud a vu sa saison brutalement s'arrêter à la suite de la crise du coronavirus. L'Euro, initialement prévu en juin prochain, en a aussi fait les frais et a été reporté à l'été 2021. L'attaquant français aura alors 34 ans, un âge avancé à son poste, mais il compte bien faire encore partie de l'aventure et des plans de Didier Deschamps, comme il l'a confié jeudi au Dauphiné Libéré.

"Je suis à 97 sélections et j’espérais atteindre le cap des 100 lors des rassemblements de mars et de juin. Ce n’est que partie remise", a-t-il d'abord estimé. Avant de dévoiler un autre objectif personnel. "Concernant le nombre de buts, je ne suis qu’à deux longueurs de Michel Platini (39 contre 41), c’est aussi clairement un objectif."

"Marquer l'histoire du football français"

Mais au-delà de ses statistiques individuelles, Giroud n'a jamais hésité à se sacrifier pour le bien du collectif. Lors de la dernière Coupe du monde, bien que muet face au bout, son travail de sape a ainsi bien profité à Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Et fidèle à cet état d'esprit, une ambition supplante toutes les autres dans son esprit : aller chercher un nouveau trophée avec les Bleus. "J'ai envie d’être champions d‘Europe avec l’équipe de France l’année prochaine. Je veux marquer l'histoire du football français", clame-t-il encore.

A 33 ans, Giroud a donc toujours faim. Et alors que les entraînements individuels voire collectifs reprennent peu à peu et que la Premier League espère bien achever sa saison, rien de tel que de se projeter pour réenclencher la machine.

