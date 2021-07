L'Euro 2020 touche à sa fin. Deux équipes peuvent encore espérer se hisser sur le toit de l'Europe : l'Italie et l'Angleterre. Elles ont rendez-vous dimanche 11 juillet dans le temple de Wembley. Avant ce grand rendez-vous, on vous propose de vous replonger dans les précédentes finales du Championnat d'Europe de football à travers les 16 questions de notre quiz. Il ne vous reste plus qu'à trouver les bonnes réponses... Bonne chance !

Euro 2020 Cris racistes et banderoles homophobes : La Hongrie sanctionnée pour le comportement de ses fans IL Y A 19 HEURES

Euro 2020 Finale Angleterre-Italie : nos pronos MPP IL Y A 19 HEURES