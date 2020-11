"J'essaye de faire du mieux possible. Je suis encore en apprentissage. On veut tous aller à l'Euro. On va se donner les moyens d'y aller, a-t-il déclaré lundi soir à beIN SPORTS. Je suis d'accord avec le fait de gagner en régularité. Il y a de très bons joueurs à mon poste. Mais je ne m'avoue pas vaincu et on verra à la fin." Sur les neuf matches de Premier League qu'il a joués depuis le début de la saison, Tanguy Ndombele était dans le onze de départ de l'actuel leader de Premier League à sept reprises. De quoi regagner également la confiance de Didier Deschamps ?