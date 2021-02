Après le fiasco de la Coupe du Monde 2018 pour l'Allemagne, le sélectionneur Joachim Löw est resté en place, mais a décidé de tourner la page en appliquant des choix forts, symbolisés par la mise à l'écart de "l'ancienne génération", incarnée par Thomas Müller, Jérome Boateng et Mats Hummels, plus appelés en sélection nationale depuis.

Dans une interview pour Sky Sport, le numéro 8 allemand n'a pas caché son désir de voir revenir les "bannis" en équipe nationale : " Je pense qu’au bout du compte, il faut savoir anticiper les choses. Si le plan de l'entraîneur a fonctionné comme il le voulait à l'époque, il faut se demander si c’est toujours le cas maintenant ". Et pour cause, la dernière sortie de la sélection allemande avait tourné à la véritable humiliation, avec une défaite 6-0 encaissée contre l'Espagne en Ligue des Nations .

Le milieu de terrain a invité le staff allemand à "décider de ce qui est le mieux pour le prochain tournoi", et à sélectionner la meilleure équipe possible. L'ancien du Bayern Munich a par ailleurs également appelé tous ses coéquipiers à la mobilisation pour les prochaines échéances internationales, et pas seulement l'Euro 2024, qui se disputera en Allemagne : "On ne peut pas uniquement préparer le tournoi de 2024. En tant que sélection allemande, vous ne pouvez pas vous permettre de snober un tournoi".