Il est certainement l'une des révélations de ce début d'Euro. L'avant-centre de la Real Sociedad Alexander Isak, âgé de seulement 21 ans, s'est installé dans l'attaque de la sélection nationale de la Suède. Et si le natif de Solna n'a pas encore marqué le moindre but, il a tellement pesé sur les rencontres qu'il a disputées, qu'il a fini par se rendre indispensable aux yeux de son sélectionneur, à savoir Janne Andersson. Ses dribbles dévastateurs ont déjà fait plusieurs victimes.

Placée dans le groupe E, la Suède, pour son premier match, est parvenue à accrocher l'Espagne (0-0). A cette occasion, l'attaquant avait alors joué un total de 68 minutes, avant d'être remplacé par le milieu de terrain offensif de Krasnodar Viktor Claesson (29 ans). Juste le temps pour Isak d'enrhumer complètement la défense espagnole, dans la surface de réparation. Le défenseur de Manchester City Aymeric Laporte (27 ans) s'en souvient certainement encore parfaitement. Tout proche ensuite d'ouvrir la marque, Alexander Isak avait alors vu sa frappe du pied droit être repoussée, sur son propre poteau, par le milieu de terrain (ou attaquant) de l'Atlético de Madrid Marcos Llorente (26 ans).

Euro 2020 Allemagne-Angleterre et Suède-Ukraine : nos pronos MPP IL Y A 5 HEURES

Isak, meilleur jeune joueur de Liga cette saison

Et que dire du deuxième match de poule, contre la Slovaquie (1-0). Servi dans son propre camp, il avait alors montré toutes ses qualités de vitesse et de puissance, avant de laisser sur place plusieurs adversaires, pour finir par obliger Martin Dubravka, venu à sa rencontre dans sa surface de réparation, à s'interposer. Durant tout le match, il avait réussi la bagatelle de six dribbles, ce qui était inédit depuis le début de cet Euro 2020. Dans un championnat d'Europe, la Suède n'avait également plus connu cela depuis les sept dribbles de Tomas Brolin à l'Euro 1992. La nouvelle excellente partition du pensionnaire de la Real Sociedad lui avait alors valu le titre d'homme du match.

Des performances dans la lignée de son excellente saison en club. La Real Sociedad, qui a pris la cinquième place finale du classement de la Liga, s'est très largement appuyée sur Isak, qui a même terminé meilleur marqueur de sa formation, en championnat d'Espagne, avec un total de 17 buts inscrits pour également deux passes décisives délivrées. Un exercice qui lui a permis de décrocher le titre de jeune joueur de l'année en Liga. Durant cette même saison, il a également battu un mythique record, en devenant le plus jeune joueur à marquer lors de sept rencontres consécutives. Un record détenu, jusque-là, par le Brésilien Ronaldo.

Des performances qui n'ont évidemment pas tardé à aiguiser l'intérêt des plus grands clubs européens à son égard. Le Chelsea de Thomas Tuchel serait même déjà sur les rangs. Tuchel et Isak se sont déjà côtoyés à l'époque où le premier nommé entraînait le Borussia Dortmund, alors que le second en portait les couleurs. Si Arsenal serait également sur les rangs, et en aurait même fait une priorité, selon les informations de The Athletic, la Real Sociedad espère très certainement pouvoir le conserver le plus longtemps possible, alors que sa clause libératoire s'élèverait à environ 70 millions d'euros. Celui qui est surnommé "le nouveau Zlatan" compte déjà un total de 25 sélections, pour six buts inscrits. Un compteur qui pourrait bel et bien se débloquer, ce mardi soir (21h), face à l'Ukraine, en huitièmes de finale de l'Euro 2020. La Suède, finalement privée de sa légende Zlatan Ibrahimovic (39 ans), découvre son avenir. Un avenir plein de promesses.

Euro 2020 "Mbappé a trop voulu être le super héros des Bleus, il l'a payé" IL Y A 5 HEURES