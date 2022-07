Seize équipes sur la ligne de départ et un tournoi qui s'annonce plus ouvert que jamais : ce mercredi 6 juillet, l'Euro féminin s'ouvre à Old Trafford (Manchester) avec un duel Angleterre-Autriche en apéritif. La finale, prévue le dimanche 31 juillet à Wembley, pourrait couronner une nouvelle nation, comme les Bleues, toujours à la recherche de leur premier sacre international.

La troupe de Corinne Diacre, justement, débutera sa compétition le dimanche 10 juillet face à l'Italie dans le groupe D. De son classement dépendra aussi la suite, avec des quarts de finale qui démarrent dès le 20 juillet. Horaires, calendrier complet, diffusion et chaînes TV et tous les stades : voici tout ce qu'il faut savoir sur l'Euro 2022.

Phase de poules

Mercredi 6 juillet - Groupe A

21h00 : Angleterre - Autriche, à Old Trafford (Manchester), diffusé sur Canal + Sport et TMC

Jeudi 7 juillet - Groupe A

21h00 : Norvège - Irlande du Nord, au St Mary's Stadium (Southampton), diffusé sur Canal + Sport

Vendredi 8 juillet - Groupe B

18h00 : Espagne - Finlande, au Stadium MK (Milton Keynes), diffusé sur Canal +

21h00 : Allemagne - Danemark, au Brentford Community Stadium (Londres), diffusé sur Canal + Sport et TMC

Samedi 9 juillet - Groupe C

18h00 : Portugal - Suisse, au Leigh Sports Village (Leigh), diffusé sur Canal +

21h00 : Pays-Bas - Suède, au Bramall Lane (Sheffield), diffusé sur Canal +

Dimanche 10 juillet - Groupe D

18h00 : Belgique - Islande, au Manchester City Academy (Manchester), diffusé sur Canal + Sport

21h00 : France - Italie, au New York Stadium (Rotherham), diffusé sur TF1 et Canal +

Lundi 11 juillet - Gr. A

18h00 : Autriche - Irlande du Nord, au St Mary's Stadium (à Southampton), diffusé sur Canal + Sport

21h00 : Angleterre - Norvège, au Community Stadium (à Brighton), diffusé sur Canal + Sport et TMC

Mardi 12 juillet - Gr. B

18h00 : Danemark - Finlande, au Stadium MK (Milton Keynes), diffusé sur Canal + Sport

21h00 : Allemagne - Espagne, au Brentford Community Stadium (Londres), diffusé sur Canal + Sport et TMC

Mercredi 13 juillet - Gr. C

18h00 : Suède - Suisse, au Bramall Lane (Sheffield), diffusé sur Canal + Sport

21h00 : Pays-Bas - Portugal, au Leigh Sports Village (Leigh), diffusé sur Canal + Sport

Jeudi 14 juillet - Gr. D

18h00 : Italie - Islande, au Manchester City Academy (Manchester), diffusé sur Canal + Sport

21h00 : France - Belgique, au New York Stadium (Rotherham), diffusé sur sur TF1 et Canal +

Marie-Antoinette Katoto et Wendie Renard avec l'équipe de France féminine contre les Pays-Bas, le 22 février 2022 Crédit: Getty Images

Vendredi 15 juillet - Gr. A

21h00 : Irlande du Nord - Angleterre, au St Mary's Stadium (Southampton), diffusé sur Canal + Sport

21h00 : Autriche - Norvège, au Community Stadium (Brighton), diffusé sur Canal + Décalé

Samedi 16 juillet - Gr. B

21h00 : Finlande - Allemagne, au Stadium MK (Milton Keynes), diffusé sur Canal + Sport

21h00 : Danemark - Espagne, au Brentford Community Stadium (Londres), diffusé sur Canal + Décalé

Dimanche 17 juillet - Gr. C

18h00 : Suisse - Pays-Bas, au Bramall Lane (Sheffield), diffusé sur Canal + Sport

18h00 : Suède - Portugal, au Leigh Sports Village (Leigh), diffusé sur Canal + Décalé

Lundi 18 juillet - Gr. D

21h00 : Islande - France , au New York Stadium (Rotherham), diffusé sur TF1 et Canal +

, au New York Stadium (Rotherham), diffusé sur TF1 et Canal + 21h00 : Italie - Belgique, au Manchester City Academy (Manchester), diffusé sur Canal + Sport

Quarts de finale

Mercredi 20 juillet

21h00 : Vainqueur du groupe A - Deuxième du groupe B (quart de finale 1), au Community Stadium (Brighton), diffusé sur Canal + Sport et TMC

Jeudi 21 juillet

21h00 : Vainqueur du groupe B - Deuxième du groupe A (quart de finale 2), au Brentford Community Stadium (Londres), diffusé sur Canal + Sport et TMC

Vendredi 22 juillet

21h00 : Vainqueur du groupe C - Deuxième du groupe D (quart de finale 3), au Leigh Sports Village (Leigh), diffusé sur TF1 et Canal +

Samedi 23 juillet

21h00 : Vainqueur du groupe D - Deuxième du groupe C (quart de finale 4), au New York Stadium (Rotherham), diffusé sur TF1 et Canal +

Demi-finales

Mardi 26 juillet

21h00 : Vainqueur du quart de finale 1 - Vainqueur du quart de finale 3 (demi-finale 1), au Bramall Lane (Sheffield), diffusé sur TF1 et Canal +

Mercredi 27 juillet

(21h00) Vainqueur du quart de finale 2 - Vainqueur du quart de finale 4 (demi-finale 2), au Stadium MK (Milton Keynes), diffusé sur TF1 et Canal +

Finale

Dimanche 31 juillet

18h00 : Vainqueur de la demi-finale 1 - Vainqueur de la demi-finale 2, au Wembley Stadium (Londres), diffusé sur TF1 et Canal +

Capacité d'accueil des stades

Wembley à Londres : 87.200 places

Old Trafford à Manchester : 71.300 places

St Mary's Stadium à Southampton : 31.100 places

Community Stadium à Brighton : 29.200 places

Stadium MK à Milton Keynes : 29.200 places

Bramall Lane à Sheffield : 28.900 places

Brentford Community Stadium à Londres : 16.200 places

New York Stadium à Rotherham : 10.400 places

Leigh Sports Village à Leigh : 7.800 places

Manchester City Academy à Manchester : 4.400 places

(source: chiffres publiés par l'UEFA le 30 juin 2022)

