LE JEU : LE GOÛT DU RISQUE

Après 33 tirs dont 13 cadrés, l'équipe de France a eu besoin d'un penalty sifflé après consultation du VAR pour venir à bout des championnes d'Europe en titre et vice-championnes du monde dans les prolongations. Pour sûr, les Bleues auraient signé pour un tel scénario avant la rencontre, mais on retiendra qu'elles ont disputé 30 minutes supplémentaires qui pourraient les désavantager face aux Allemandes dans quatre jours. Elles auraient ainsi pu se mettre très facilement à l'abri avant la pause, et ce sans la moindre contestation, tant elles ont surclassées leurs adversaires.

Les joueuses de Corinne Diacre ont démarré pied au plancher. Elles n'ont cependant pas marqué en première période, contrairement à leur habitude. L'équipe de France a gâché des munitions seule devant la cage (Toletti 23e, Geyoro 86e) et buté sur Daphne Van Domselaar (22e, 65e, 66e, 90e+2, 90e+3), remplaçante héroïque de Sari van Veenendaal. On se demande d'ailleurs si l'habituelle titulaire du poste aurait retardé l'échéance aussi longtemps. Les Bleues ont ensuite cru marquer deux buts mais Van der Gragt les a arrêtés du genou (37e) et de la poitrine (41e). La lumière est finalement venue d'un penalty d'Eve Perisset, tiré côté droit de Van Domselaar... qui a touché le ballon. Vainement. Pour le plus grand plaisir de la France.

LES JOUEUSES : DIANI, TROIS VISAGES EN UN MATCH

Il convient de signaler le match parfait disputé par la défense tricolore, imperméable devant les (trop) rares occasions adverses. Wendie Renard et Mbock ont été solides et ont parfaitement régulé les temps forts néerlandais. Elles ont tout repoussé dans les ultimes secondes, alors que la pression adverse était maximale. Si les Pays-Bas ont été aussi peu inspirés, c'est en majeure partie à cause (grâce) à elles.

Kadidiatou Diani, buteuse face à la Belgique Crédit: Getty Images

De l'autre côté du terrain, Delphine Cascarino et Kadidiatou Diani ont tiré l'équipe vers le haut. Les plus grosses actions de la rencontre sont sorties de leurs pieds, l'ailière de l'OL trouvant le poteau en première période d'un geste pur depuis l'extérieur de la surface (27e). Diani, quant à elle, a livré trois matches en un : proactive jusqu'à la pause, en retrait après son passage dans l'axe à la sortie de Melvine Malard avant de retrouver des jambes.

C'est l'attaquante du PSG, d'ailleurs, qui arrache le penalty à Dominique Janssen en prolongation. Mention spéciale aussi à Selma Bacha, entrée en jeu à l'heure de jeu, qui a dynamisé le bloc orange pour sa 10e sélection. La Lyonnaise a été récompensée du trophée de la meilleure joueuse du match.

LE FACTEUR X : LE VAR, ENCORE UNE FOIS

L'assistance vidéo avait été défavorable aux Bleues contre l'Islande. Ce fut tout l'inverse, samedi soir. Le VAR a permis à Ivana Martincic de se déjuger sur une intervention de Dominique Janssen sur Kadidiatou Diani qu'elle estimait licite. La consultation a pris quelques secondes pour offrir le bonheur d'une nuit à l'équipe de France, qualifiée pour la première fois de son histoire en demi-finales de l'Euro.

LA STAT : 1

Après cinq échecs consécutifs en quarts de finale (2013, 2015, 2016, 2017, 2019), les Tricolores ont fait exploser leur plafond de verre et rejoignent à vive allure le dernier carré. Elles affronteront l'Allemagne mercredi prochain à Milton Keynes.

LE TWEET : ENFIN !

LA DÉCLA : EVE PERISSET (FRANCE)

"On s'est concerté avec Wendie (Renard) et elle m'a demandé si j'étais OK pour tirer puisque des Néerlandaises évoluent à l'OL avec elle. Je l'ai fait pour l'équipe. J'étais numéro 2 pour les penalties. Je devais assumer mes responsabilités".

LA QUESTION : PEUVENT-ELLES ALLER AU BOUT ?

Un nouveau tournoi s'ouvre devant les Bleues. Elles ont enfin exorcisé les vieux démons qui ont hanté leurs aînées pour voir le dernier carré d'une compétition continentale. Les Allemandes se dressent à présent sur leur route. Hermétiques sans être rassurantes (0 but encaissé en 4 rencontres), elles possèdent une attaque de feu. L'Allemagne, huit sacres européens au compteur, est l'équipe qui a le plus tenté depuis le début de l'Euro (82 tirs) et a fait trembler les filets adverses à 11 reprises.

Les Bleues ne doivent pas se sentir inférieures face aux joueuses de Martina Voss-Tecklenburg, emmenées par l'expérimentée et revancharde Alexandra Popp (4 réalisations). Elles ont les qualités pour inquiéter une sélection qui court après un trophée depuis six ans. Les vagues bleues ont déferlé sur la défense néerlandaise et le score aurait pu être lourd si l'équipe de Corinne Diacre n'avait pas été aussi maladroite face au but. L'absence de Marie-Antoinette Katoto, artificière en chef des tricolores, s'est fait ressentir.

ROTHERHAM, ENGLAND - JULY 23: Eve Perisset of France celebrates with teammates after scoring their team's first goal during the UEFA Women's Euro 2022 Quarter Final match between France and Netherlands at The New York Stadium on July 23, 2022 in Rotherham Crédit: Getty Images

Mais ce qui fait la force de cette équipe de France, c'est le dépassement de fonction de ses joueuses lorsqu'il faut marquer. Le danger peut venir de partout. Nouvel exemple samedi soir avec le penalty réussi par Eve Perisset, septième française à inscrire un but dans cet Euro. De plus, pour la première fois en quatre rencontres, les Bleues n'ont pas cédé. Elles connaissaient déjà leur puissance de frappe (5-1 contre l'Italie en ouverture, les actions de samedi soir).

Ce clean-sheet arrive à point nommé. Il faudra se montrer tout aussi solide défensivement face à l'Allemagne, qui s'avancera en favorite. Et si c'était ce costume d'outsider qui collait le mieux aux joueuses de Corinne Diacre ?

