C'est une première rêvée. Privée de deux Euros féminins de football sur blessure et passée tout près de rater aussi celui-ci, l'attaquante allemande Alexandra Popp, buteuse à chaque match du premier tour, espère poursuivre sa série contre l'Autriche, en quart de finale, jeudi.

Le report de la compétition a profité à Popp

S'il y a une personne à qui le report d'une année de l'Euro en raison de la pandémie de Covid a rendu un fier service, c'est bien Alexandra Popp. En avril 2021, elle s'était déchiré un cartilage d'un genou et elle aurait été contrainte au forfait sur blessure si la compétition avait eu lieu comme prévu.

En 2013, une blessure à une cheville l'avait - déjà - obligée à regarder de loin ses coéquipières devenir championnes d'Europe pour la 6e fois de suite et la dernière à ce jour. En 2017, c'était cette fois-ci un ménisque récalcitrant qui l'avait fait renoncer à la compétition aux Pays-Bas, achevée sur une défaite en quart de finale contre le Danemark (2-1).

Je ne sais pas si ce sera la dernière (compétition) ou si je continuerai. Mais ce n'est vraiment pas le moment d'y penser et de prendre une décision

Au début de l'année, encore, elle avait dû observer une nouvelle période de repos en raison d'une rechute, alors qu'elle pensait être sortie du tunnel. Lorsque Martina Voss-Tecklenburg l'a rappelée, en avril, pour un match éliminatoire pour le Mondial 2023 contre le Portugal, l'émotion a pris le dessus.

"Je ne pleure pas souvent, mais à (la fin du match), quelques larmes ont coulé sur mes joues", a-t-elle admis après être entrée à l'heure de jeu, presque un an jour pour jour après sa dernière sélection. Car à 31 ans, elle sait que c'est peut-être sa dernière chance de gloire continentale avec la sélection.

"Le fait est, évidemment, que je ne suis plus de toute première jeunesse. Je ne sais pas si ce sera la dernière (compétition) ou si je continuerai. Mais ce n'est vraiment pas le moment d'y penser et de prendre une décision. Ce qui compte pour moi, c'est ici et maintenant", a-t-elle expliqué à la radio Deutsche Welle après un premier tour réussi.

Sur le banc pour le premier match contre le Danemark, elle a mis à profit sa demi-heure sur le terrain, après avoir remplacé Lea Schüller, pour marquer le but du 4-0. Positive au Covid, Schüller lui a laissé la place de titulaire contre l'Espagne, et Popp a trouvé, là aussi, le chemin des filets pour le 2-0. Et contre la Finlande, Voss-Tecklenburg lui a encore fait confiance pour un dernier match sans enjeu.

Une confiance récompensée par le deuxième but d'un succès aisé 3-0 qui fait de Popp la deuxième joueuse de l'histoire seulement à marquer lors des trois matches de poules. La première était l'Anglaise Beth Mead, qui avait réalisé cette performance la veille.

On sait (...) l'effet qu'elle a sur les adversaires, c'est pourquoi on l'a fait jouer 90 minutes

Malgré cela, il ne faut pas compter sur Voss-Tecklenburg pour lui tresser des lauriers. "C'est ce qu'on attend d'une avant-centre", avait-elle balayé après le match. "On sait (...) l'effet qu'elle a sur les adversaires, c'est pourquoi on l'a fait jouer 90 minutes, pour qu'elle travaille sa condition physique et on pense qu'elle retrouve (son meilleur niveau). On a hâte de la voir marquer un quatrième but !", a complété l'exigeante coach.

Cette victoire a surtout permis à l'Allemagne de prendre 9 points sur 9 sans avoir encaissé de but pour la seconde fois de son histoire après 2005, un tournoi déjà organisé en Angleterre et qu'elles avaient remporté. Lundi, pendant la journée de repos laissée aux joueuses après le premier tour, Popp, qui a une formation en soins animaliers, s'est rendue au zoo de Londres, laissant loin derrière elle la compétition et les buts.

Sans Katoto, la hiérarchie est désormais claire : "Malard ne s'est pas cachée"

Mais contre l'Autriche, elle reviendra déterminée comme jamais. "Tout ce que je veux, c'est aider l'équipe, que ce soit en marquant des buts ou en créant des espaces ou en donnant des passes décisives", a-t-elle expliqué à Deutsche Welle. "Au final, je me fiche de comment je fais. Du moment qu'on met les mains sur le trophée de championnes d'Europe, tout me va", a-t-elle complété.

