De notre envoyé spécial à Milton Keynes,

Elles n'ont pas le temps pour cela et c'est bien dommage. Arrivées mardi à Milton Keynes, les Bleues n'auront pas l'occasion de visiter le siège de Red Bull Racing, installé ici depuis 2004 et le rachat à Ford. Pas de rencontre avec Max Verstappen donc pour Kadidiatou Diani, Delphine Cascarino et Melvine Malard. Pourtant, le Néerlandais aurait pu être d'une aide précieuse pour une leçon de réalisme : comment maximiser son potentiel en se concentrant sur l'efficacité ? Vaste sujet.

Samedi, face aux Pays-Bas (1-0, ap), ce fut un banquet presque illimité d'occasions pour les Tricolores. Pourtant, leur ventre a longtemps été vide. Parce que dans cet Euro, si les Bleues pêchent dans un domaine, c'est bien la finition. Depuis le premier match à Rotherham, les joueuses de Corinne Diacre sont celles qui ont le plus tenté : 93 tirs au total. Paradoxalement, elles sont celles qui ont le moins marqué parmi les demi-finalistes, à égalité avec la Suède, avec 9 buts.

Un ratio de conversion rachitique, de l'ordre de 10%. Encore plus inquiétant : en enlevant le match féerique dans ce domaine face à l'Italie (5-1), le taux chute à 5%. "On ne vous a pas donné de réponses sur l'aspect offensif. En tout cas pas en termes d'efficacité mais en termes d'occasions, on est largement devant", estimait malgré tout Corinne Diacre après la qualification en demie.

Les Bleues en panne d'efficacité dans cet Euro Crédit: Quentin Guichard

L'absence de Katoto se fait sentir

Face aux Pays-Bas, le grand mérite des Bleues aura été de ne pas se décourager, malgré des occasions à la pelle mais un tableau d'affichage désespérément figé jusqu'au penalty de Perisset. "On est tombées sur une gardienne en état de grâce", justifiait encore Diacre. "Ce n'est pas le match où on a été le plus efficace offensivement mais ça peut arriver sur une compétition. Le plus important, c'est qu'on retienne la victoire. Des erreurs, on va encore en faire mais l'essentiel c'est de ressortir vainqueur", appuyait Kadidiatou Diani.

Reste que l'absence de Marie-Antoinette Katoto à la finition se fait sentir. Si Melvine Malard a montré des qualités de décrochage et d'orientation intéressantes, son but ultra-précoce face à l'Islande ne suffit pas à cacher un léger déficit au moment de conclure, à l'image de cette occasion ratée où le sauvetage sur sa ligne de la défenseure néerlandaise ne fut possible que grâce à la frappe trop gentille de la Lyonnaise.

"On peut lui reprocher de ne pas être tueuse, de ne pas avoir la qualité de Marie-Antoinette évidemment mais Melvine est capable de marquer, avance Gilles Eyquem, son ancien sélectionneur en jeunes. Le seul bémol, c'est sur l'efficacité. C'est peut-être aussi notre faute à nous, sélectionneurs et entraîneurs. Elle a le profil pour pallier tous les postes devant mais elle ne s'est pas ancrée sur un poste. C'est intéressant d'être polyvalente mais peut-être qu'à l'avenir il faudra qu'elle se fixe".

Mais la jeune Lyonnaise ne saurait être la seule coupable désignée. Sur les côtés, Kadidiatou Diani et Delphine Cascarino (1 but chacune) sont davantage des dynamiteuses que des tueuses à gage. Quant à Grace Geyoro, son rêve éveillé face à l'Italie, matérialisé par un triplé, n'était qu'une anomalie pour une joueuse dont les feuilles statistiques ont rarement été remplies. "Mes joueuses ne doutent pas, elles sont confiantes mais aussi conscientes de ce qu'elles n'ont pas réussi à faire sur le dernier match", a simplement répondu Diacre mardi. Mais s'il fallait un symbole, ce serait sans aucun doute Wendie Renard.

Wendie Renard soulagée après la victoire face aux Pays-Bas Crédit: Getty Images

Renard, joueuse qui a le plus tenté dans cet Euro… sans marquer

Au-delà d'être la capitaine et l'âme de cette équipe, la Martiniquaise est également l'une de ses armes offensives les plus affutées. Avec 33 buts en Bleues, elle survole le classement des meilleures buteuses tricolores en sélection et avait réussi la prouesse, en 2019 lors de la Coupe du monde, de marquer à quatre reprises. Dans cet Euro, elle domine toujours autant son sujet sur coups de pied arrêtés , remportant presque systématiquement ses duels aériens. Le souci, c'est que les filets n'ont toujours pas tremblé.

Avec 15 tirs, la Française est la joueuse qui a le plus tenté dans cet Euro. Sans réussite… Inédit pour elle. "Je n'ai jamais connu ça mais ça part partie du foot, a-t-elle expliqué quand elle fut interrogée sur le sujet. Il y a des grandes joueuses qui sont restées plusieurs matches ou plusieurs mois sans marquer de buts. Le plus important, c'est de gagner et de se créer des situations. [...] Mais il faut continuer à persister. Je suis optimiste, vous pouvez compter sur moi : je mettrai autant que je peux, je mettrai ma tête, je mettrai tout ce qu'il faut et ça rentrera un jour." En espérant que cela soit dès mercredi.

Interrogée après les Pays-Bas, Corinne Diacre estimait que rien ne pouvait réellement aider ses attaquantes : "En trois jours, je ne vais rien résoudre. Je n'ai pas de baguette magique." Elle aurait pourtant été utile pour rompre le sortilège qui plane au-dessus des Bleues.

