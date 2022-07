De notre envoyé spécial à Rotherham,

Ce soir-là, elles étaient démunies. Sans solution, sans issue de secours, sans réponse face à l'insoluble problème posé par les Bleues et par Wendie Renard. Ce 7 juin 2019, les joueuses de la Corée du Sud subissent la furia des Tricolores dans une ambiance des grands soirs pour l'ouverture de la Coupe du monde en France (4-0). Dans cette fête, une tête dépasse : celle de la défenseure tricolore, buteuse à deux reprises sur deux coups de casques magistraux.

Un état de fait qui va finir par définir ces Bleues version 2019 : brouillonnes dans le jeu, létales sur coups de pied arrêtés. Dans ce Mondial, elles marqueront six de leurs dix pions sur phases arrêtées. D'où vient cette arme française ? A cette question, toutes les personnes interrogées n'ont eu qu'un nom : Wendie Renard.

Les Bleues et les coups de pied arrêtés, une histoire pas encore efficace dans cet Euro Crédit: Quentin Guichard

Renard pas en réussite

"On a la chance d'avoir Wendie Renard qui est atypique car grande (1,87 m) et très élancée, nous explique Olivier Echouafni, ancien sélectionneur des Bleues. Dès qu'elle saute, elle prend de l'envergure et monte presque à deux mètres donc ce n'est pas facile pour les adversaires. Cette situation est plutôt intéressante pour les autres filles de l'effectif puisque Wendie mobilise du monde et donc elles bénéficient d'espace. Les adversaires ont tellement peur de Wendie que ça laisse d'autres possibilités".

Une situation synthétisée ainsi en 2019 par Kadidiatou Diani : "À chaque fois qu'elle est dans la surface, c'est presque but assuré pour nous". Trois ans plus tard, la donne a bien changé dans cet Euro : après trois matches et huit buts inscrits, un seul est issu d'une phase arrêtée. Et encore, la tête de Griedge Mbock face à la Belgique est certes consécutive à un corner, mais sur un deuxième ballon, alors que le premier coup de botte de Clara Matéo avait été repoussé par les Red Flames. "Wendie Renard n'est pour l'instant pas aussi décisive qu'en 2019, notamment au niveau des corners, résume Coralie Ducher, ancienne internationale française et consultante pour Eurosport. Ça manque à l'équipe de France".

Wendie Renard face à l'Islande Crédit: Getty Images

Interrogée en conférence de presse sur ce manque de réussite après la Belgique (2-1), "Air France" reconnaissait un léger déficit dans le domaine : "Sur le dernier match, j'ai réussi à toucher pas mal de ballons. Mais je pense qu'on peut s'améliorer sur la frappe et le déplacement pour coordonner tout ça et mettre le ballon au fond".

A ses côtés, Corinne Diacre a délivré mot pour mot la même phrase qu'en 2019 sur l'importance de ces situations. "Les phases arrêtées sont partie intégrante du football, a résumé la sélectionneure française. Même si le pourcentage de buts marqués sur coups de pied arrêtés n'est pas si important que cela, ça peut débloquer certaines situations. C'est quelque chose que l'on ne néglige pas et que l'on a travaillé".

Le cercle mouvant de 2017

Ça s'est vu. Au point de faire grimper ce fameux pourcentage. Depuis le Mondial 2019, les Bleues ont marqué 132 buts… dont 35 sur coups de pied arrêtés, soit 27%. Dans le détail, les corners sont les phases les plus productives (16 buts), devant les penalties (10) et les coups francs (9). La thèse d'une baisse en régime depuis la Coupe du monde ne tient donc pas.

"Wendie c'est aussi une joueuse qui a plus de 130 sélections, donc les filles en face la connaissent, rappelle Coralie Ducher, qui a évolué avec Renard du côté de l'OL. Il y a eu beaucoup plus d'observations, de positionnement en fonction d'elle, sur son placement. A Lyon, par exemple, ils ont mis en place beaucoup de créativité, beaucoup de variations sur ces coups de pied arrêtés et c'est là qu'ils ont retrouvé d'autres joueuses bonnes aussi dans le jeu aérien. Mais c'est aussi une question d'automatismes, d'habitudes sur des phases de jeu".

Cette créativité, on l'avait aussi aperçue en Bleue, au début du mandat de Corinne Diacre. A l'époque, les joueuses françaises formaient un cercle à l'entrée de la surface, tournaient pour prendre de l'élan avant d'arriver lancées dans la surface. L'expérience n'avait pas été prolongée mais disait beaucoup du travail entrepris par Diacre dans ce domaine.

Le jeu, "c'est beaucoup plus rassurant"

Alors, que se passe-t-il dans cet Euro ? "On parle des réceptionnistes mais la qualité des frappeuses n'est pas à négliger", nous a glissé Olivier Echouafni. A cet égard, l'absence d'Amel Majri et de sa patte gauche divine offre moins de solutions aux Bleues, sur corner mais aussi sur coup franc. L'absence de profils comme Valérie Gauvin voire Amandine Henry, souvent inspirée dans ses déplacements à l'image de son but face au Brésil en huitièmes de finale du Mondial 2019, pèse également dans le rendement tricolore.

Désormais, les préposées aux coups de pied arrêtés se nomment Clara Matéo ou Sandie Toletti pour les corners. Sauf sur penalty où Wendie Renard a confirmé, après son échec face à la Belgique, qu'elle était bien l'élue. Alors, faut-il s'inquiéter pour la suite ? Non, à écouter Coralie Ducher, convaincue que les arguments tricolores n'ont pas disparu.

Surtout, ce faible taux de dépendance des Bleues dans ce secteur met en lumière un autre gros progrès. "Le point positif, c'est aussi qu'on marque beaucoup plus sur des phases de jeu plutôt que sur coups de pied arrêtés, explique-t-elle. C'est beaucoup plus rassurant". Vu comme ça, forcément…

20 joueuses utilisées sur 23 : "Pour l'instant, Diacre a tout bon"

