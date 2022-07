De notre envoyé spécial à Rotherham,

Je ne suis pas superstitieuse, mais je pense toujours positif. J’ai terminé meilleure buteuse de l’Euro U19 en ayant des nattes rouges. Je me suis donc dit : 'Maintenant, je vais toujours jouer en nattes rouges'. La dernière fois, j’ai essayé des nattes blondes et je n’ai pas marqué de but", se marrait-elle, comme toujours, La théorie des nattes rouges va passer un sacré crash-test. Si Melvine Malard aborde cette couleur dans ses cheveux, c'est uniquement parce qu'elle espère que le mojo ne l'a pas quittée. "", se marrait-elle, comme toujours, auprès de Onze Mondial en avril dernier.

Évoquer le parcours de Melvine Malard, c'est forcément revenir sur cette année 2014 où tout bascule. Après s'être piquée de passion pour le foot sur son île de la Réunion, être devenue capitaine d'une équipe de garçons en tant que… défenseure centrale, elle participe finalement à la Coupe Nationale U15 avec son équipe de Saint-Denis.

Repérée par Bompastor

"A ce tournoi, il y a Sonia Bompastor, responsable des jeunes de l'OL, rembobinait-elle pour OL Play en 2021. J'ai marqué beaucoup de buts, j'ai terminé meilleure buteuse. Elle est venue me voir pour avoir le contact de mes parents. Une semaine plus tard, au moment de revenir à la Réunion, ma mère reçoit un coup de fil qui me demande de venir à l'OL. J'ai deux mois pour réfléchir. J'ai pris la décision en deux jours (rires). Je me suis dit 'l'Olympique Lyonnais, il y a Wendie Renard là-bas…'. Oui, bien sûr, oui. J'ai 14 ans, je ne me suis pas posé de question".

Au centre de formation de l'OL, elle impressionne par la vivacité de ses appuis, sa vitesse, sa polyvalence et sa fraîcheur. Rapidement, un contrat pro lui est proposé et c'est au milieu d'un effectif XXL qu'elle tente de grignoter du temps de jeu. Couvée par Wendie Renard, son idole de toujours devenue son amie, elle grandit à son rythme, continuant d'enchaîner les buts avec une facilité déconcertante dans les catégories de jeune.

Melvine Malard et Wendie Renard sous le maillot de l'OL Crédit: Imago

C'est logiquement que Gilles Eyquem, sélectionneur U19, fait appel à elle pour l'Euro U19 en 2019. L'attaquante, aux nattes rouges donc, termine championne d'Europe et meilleure buteuse de la compétition (4 buts). Mais son potentiel reste encore bridé, notamment à la finition, et l'OL fait le choix de la prêter à Fleury. L'ascension irrésistible de Malard chez les pros peut débuter.

Une saison canon

Si le Covid vient chambouler le plan de base, c'est une autre joueuse que récupère Jean-Luc Vasseur à l'OL à l'été 2020. Tellement qu'au moment où Ada Hegerberg et Eugénie Le Sommer viennent à manquer à l'appel, l'ancien coach lyonnais ne s'embarrasse pas : l'heure de Malard a sonné. Face à la Juventus, en C1, elle marque à l'aller. Au retour aussi. Même tarif face à Brondby. Pour elle, comme pour l'OL, c'est la confirmation qu'elle est faite d'un bois différent.

Cette saison fut celle d'une montée en puissance irrésistible sous les ordres de… Sonia Bompastor. Le destin, encore. Avec 17 buts au compteur et une activité folle dans son couloir gauche où son entente avec Selma Bacha a rendu fou les défenses européennes, elle est devenue rapidement une évidence pour Corinne Diacre. Sélectionnée dès septembre 2020, elle tarde à trouver le chemin des filets en sélection mais se débloque face au Kazakhstan en octobre 2021 avec un doublé.

Melvine Malard face à l'Italie Crédit: Getty Images

"Melvine est une jeune joueuse qui n'avait pas encore trouvé le chemin des filets avec nous, l'encense alors la sélectionneure des Bleus, séduite par son profil. Elle est performante en club et au quotidien, elle montre beaucoup de choses. Elle montre beaucoup d'envie, c'est vraiment un exemple pour nos jeunes. Il faut vraiment qu'elles suivent cet exemple-là, car Melvine est quelqu'un de très consciencieux, et je suis contente pour elle car elle est enfin récompensée de ses efforts".

Sa progression a été bluffante

"La plus grosse marge de progression, je pense que c'est Melvine, confirme Gilles Eyquem, lui aussi sous le charme de l'évolution de l'attaquante française. Je la trouve extraordinaire avec l'équipe de France. Je trouve que sa progression a été bluffante, dans sa confiance en elle, dans sa capacité à faire la différence devant le but. Son registre a énormément évolué. Avant elle était un peu plus tête en l'air, un peu moins tueuse, avec des périodes d'absence. Elle est plus régulière dans son jeu, dans son implication".

Parce que c'est une éponge et une bosseuse, Malard a pris conseil auprès des autres et notamment Marie-Antoinette Katoto, qu'elle pourrait remplacer pour le reste de l'Euro. "Je parle énormément avec elle, on échange beaucoup sur le football, nous expliquait-elle avant le début de la compétition. À l'entraînement, elle me conseille énormément. Moi, j’ai ce problème d’hésitation quand j’arrive en face-à-face avec la gardienne. Marie c’est quelque chose qu’elle avait avant et qu’elle gère très bien maintenant. C’est pour ça qu’elle est meilleure buteuse, qu’elle arrive avec beaucoup de facilité à marquer des buts difficiles, donc elle me donne énormément de conseils".

Face à l'Islande, c'est possiblement comme supersub qu'elle est attendue. "A chaque fois qu'elle est entrée, elle a apporté ses qualités de percussions mais elle est aussi capable de garder le ballon dos au but, a justement analysé Wendie Renard dimanche. C'est une joueuse d'instinct, on n'a pas besoin de lui parler, elle jouera avec ses qualités". Avant d'espérer un peu peu plus ? C'est finalement Gilles Eyquem qui avait tout prévu. Son ancien sélectionneur en U19, au moment de revenir sur la liste de Corinne Diacre, avait eu ces mots qu'il espère prémonitoires pour son ancienne protégée : "Pour moi, c'est bien plus qu'un joker".

Avec Vincent ROUSSEL

