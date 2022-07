No man's land. Une terre sans hommes. Avant d'être internationalisée par les guerres successives du XXe siècle, l'expression typiquement anglaise désignait tous les territoires en dehors des murs de Londres au Moyen-Age. En 2022, pourtant, l'expression garde tout son sens pour certains espaces des Midlands du Royaume-Uni. C'est le cas d'Ashby-de-la-Zouch, ville de résidence des Bleues dans cet Euro, abritées des regards dans leur écrin végétal du Champneys Springs, complexe hôtelier de luxe choisi par la FFF comme camp de base.

Le comté du Leicestershire, où se situe Ashby-de-la-Zouch, c'est le "cœur de l'Angleterre rurale" selon l'un des panneaux bordant la route menant à cette bourgade de 13 000 habitants. Presque à équidistance de Birmingham et de Nottingham, le camp de base des Bleues ne déroge pas à la définition. Autour, des champs à perte de vue. Situé à 5 kilomètres du centre-ville, le Champneys Springs est fidèle à la description inscrite sur son site internet : un complexe idéal pour "un rare moment de calme".

Dire que c'est un second choix...

labyrinthe", selon Les installations sont très bonnes, se réjouissait Corinne Diacre avant l'envol vers l'Angleterre. La Fédération nous a donné les moyens de privatiser l'hôtel, pas entièrement mais de manière très conséquente". Si certains clients peuvent venir profiter du spa ou du restaurant en journée, en soirée, le lieu est uniquement dédié aux Tricolores, comme il l'était pour l'équipe nationale olympique lors des JO 2012. Arrivées le mardi 5 juillet après une préparation musclée, les Bleues ont pu s'approprier le lieu, ce "", selon les termes d'Eve Périsset , où elles espèrent résider le plus longtemps possible. ", se réjouissait Corinne Diacre avant l'envol vers l'Angleterre.". Si certains clients peuvent venir profiter du spa ou du restaurant en journée, en soirée, le lieu est uniquement dédié aux Tricolores, comme il l'était pour l'équipe nationale olympique lors des JO 2012.

Les Bleues, cachées par des roseaux, se rendent à l'entraînement à Ashby-de-la-Zouch Crédit: Getty Images

Pourtant, le Champneys Springs n'était pas le premier choix du staff. "A un moment donné, on en avait choisi un qui était top. Sauf qu'on apprend que pendant les deux-tiers du temps où on y serait en stage, il y aurait des mariages. Ce n'est juste pas possible", avait expliqué Corinne Diacre en mai dans un entretien à l'AFP. Ici, pas de mariage, mais du travail et de la discrétion.

Avec un terrain à disposition pour l'entraînement, des outils pour la récupération, une salle de renforcement musculaire et un restaurant, les Bleues ne quittent ce nid végétal que pour leurs matches à Rotherham, à plus d'une heure de route. Mais la vie de groupe suit son cours, malgré un souci logique à la vue de la géographie locale. "La FFF a fait des efforts pour nous mettre dans les meilleures conditions, le camp de base est bien. C'est dommage, on n'a juste pas de réseau mais le wifi fonctionne bien, donc on essaye de s'adapter au mieux", rigolait Wendie Renard, la veille du premier match face à l'Italie (5-1).

On aime bien passer du temps ici", reconnaît ainsi Ella Palis en Les joueuses disposent de chambres privées, où figurent notamment des photos de la préparation. Celles-ci possèdent un petit balcon qui offre une vue imprenable sur le jardin collectif des Bleus, un lieu où buller au soleil ou simplement se réunir. Le parc extérieur, avec un lac rempli d'oies, est aussi un lieu de balades en journée. En intérieur, c'est surtout la salle de vie qui a conquis le groupe. "", reconnaît ainsi Ella Palis en présentant les différentes animations disponibles pour les Bleues.

Marion Torrent, en pleine interview, près du lac du domaine de Champneys Spring Crédit: Getty Images

Huis-clos forcément secrets

Le panier de basket façon arcade est l'attraction incontestable, même si le baby-foot et la table de ping-pong ont aussi trouvé leur utilité. "On n'aime pas perdre donc que ça soit pour les paniers de basket ou les matches de ping-pong, c'est la gagne au bout", sourit Palis. Autrement, les parties enflammées de loups-garous continuent de faire marrer le groupe autour de l'inséparable quatuor Bacha-Cissokho-Sarr-Baltimore.

Le soir, c'est devant les matches des autres nations qu'elles partagent leur dîner. Vendredi, elles ont pu accompagner Sandie Toletti pour déguster des gâteaux d'anniversaire (27 ans) malgré une ambiance refroidie par le forfait de Marie-Antoinette Katoto pour le reste de l'Euro.

Samedi, c'est lors d'un huis-clos complet que Corinne Diacre a pu se pencher sur le casse-tête qui va l'occuper dans les prochains jours. La sélectionneure n'avait pas apprécié que le contenu de ses entraînements fuite lors du Mondial 2019 ? A Ashby-de-la-Zouch, la forteresse végétale des Bleues empêche toute intrusion malvenue. Jamais un bunker n'avait paru si paisible…

