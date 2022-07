De notre envoyé spécial à Rotherham,

Le même duo, la même détermination. A Rotherham ce mercredi, Wendie Renard et Corinne Diacre se sont présentées avec un petit retard face à la presse. Conséquence d'un entraînement qui a un peu trop traîné à la veille d'affronter la Belgique (21h) ? Peut-être parce que, comme l'a expliqué la sélectionneure française, les Bleues "s'attendent à tout".

Face à la Belgique, adversaire le moins huppé de ce groupe D, l'équipe de France a déjà une balle de break. Une victoire les qualifierait d'office en quarts de finale. Une victoire combinée à un nul ou une défaite de l'Islande leur offrirait d'entrée la première place. L'occasion est belle et c'est donc dans le même état d'esprit et avec les mêmes mots qu'avant d'affronter l'Italie que les deux femmes ont abordé ce duel entre voisins.

"Il y a beaucoup de concentration et de détermination, a ainsi expliqué la capitaine des Bleues. On sait qu'on peut assurer cette place en quarts. On est comme à la veille du premier match : concentrées, déterminées, appliquées". Quant à l'enjeu du match, il ne "change rien" selon Diacre : "Dans tous les cas, on n'aura pas fini notre mini championnat de trois matches".

Corinne Diacre, tout sourire, après la victoire des Bleues sur l'Italie Crédit: Getty Images

Pas de relâchement à prévoir

Mais ce France - Belgique est aussi une manière de réaffirmer son statut. Parce que les Bleues ont frappé fort, très fort lors de leur match inaugural. Depuis, l'Angleterre et l'Allemagne, notamment, ont aussi offert des visages dominants et impressionnants. Alors, les Tricolores vont-elles vouloir répondre dans ce combat indirect à trois ?

"Il n'y a pas de bataille psychologique à distance, a souri Wendie Renard. On fait notre petit bonhomme de chemin. C'est important pour nous, pour rester sur notre lancée et continuer avec les objectifs qu'on s'est fixés. Les grandes nations sont au rendez-vous, ça sera à nous d'y être dès demain. On ne se met pas de pression par rapport aux autres".

Des réponses finalement dans la lignée des derniers jours vécus par les Bleues, depuis ce premier match enchanté face à l'Italie. De la joie, certes, mais beaucoup de concentration pour la suite. C'est presque surprise que Corinne Diacre a constaté d'elle-même qu'elle n'aura même pas besoin d'insister pour éviter quelconque relâchement après ce premier match grisant.

Les Bleues au-dessus de la mêlée ? "Et elles ont une marge de progression..."

Il y a une osmose entre les joueuses et le staff

"Je n'ai pas eu besoin de beaucoup parler, a expliqué la sélectionneure quant à son message à ses joueuses pour éviter tout excès de confiance. Quand je suis entrée dans le vestiaire, elles étaient déjà en train de faire leur récup. D'elles-mêmes, elles étaient tournées sur leur récupération et sur la projection du match de demain. On parle d'osmose entre les anciennes et les jeunes. Très sincèrement, je pense qu'on peut dire aussi qu'il y a une osmose entre les joueuses et le staff car on n'a pas même pas eu besoin de le dire".

Alors, qu'attendre de ce match face aux Belges ? Sans doute une opposition de styles déjà, avec un bloc bas plus probable que la défense italienne en opération portes ouvertes dimanche. Mais, surtout, la sélectionneure des Bleues veut revoir de l'allant et cette animation offensive si puissante. "Ce que je veux revoir, ce sont des buts, a-t-elle expliqué avant de conclure sur la symbolique d'un match joué le 14 juillet. J'espère que ça sera le feu d'artifice de notre fête national". Histoire de fêter, déjà, le ticket pour les quarts.

