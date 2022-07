Comme dans un rêve, ou presque. Dimanche, face à l'Italie, personne chez les Bleues ne s'attendaient à pareil festival. "Ce qu'on a réussi en première période, c'est rare", concédait d'ailleurs Corinne Diacre, surprise de rentrer avec cinq pions d'avance après la première période. Si le scénario du match a été facilité par la faiblesse de la défense italienne, il s'explique aussi par les choix de la sélectionneure.

Tactiquement, ces Bleues ont su mettre en musique les désirs de leur coach et sublimer des animations imaginées par Diacre. Avec trois armes fatales qu'il faudra peaufiner face à la Belgique jeudi (21h).

Les diagonales de Renard vers les cotés

C'est le propre des pragmatiques : tirer le meilleur des armes à disposition. Avec Wendie Renard (et Griedge Mbock, si elle joue ), les Bleues dispose sans doute d'une des meilleures relanceuses au monde. Alors, Corinne Diacre n'est s'est pas embarrassée à réinventer l'eau chaude. Le jeu long de la capitaine bleue a offert de multiples séquences très dangereuses face à l'Italie.

A la manière d'une quarterback, la Lyonnaise a très souvent trouvé Kadidiatou Diani ou Delphine Cascarino côté opposé. Conséquence directe : des uns-contre-uns presque systématiquement remportés par les ailières françaises, parmi les plus puissantes et les plus rapides au monde.

Et lorsque les ailières avaient décidé de rentrer intérieur, ce sont les latérales qui ont pris un malin plaisir à s'engouffrer dans la brèche. C'est ainsi que Sakina Karchaoui s'est retrouvée en position de centre sur le but de Marie-Antoinette Katoto. Bref, chez les Bleues, beaucoup de choses passent par l'arrière.

Ce que Diacre en dit : "Wendie n'a pas que du jeu long, elle a aussi du jeu court et surtout c'est un très bon défenseur, peut-être la meilleure au monde."

L'apport de Katoto en pivot

Si certains découvraient Marie-Antoinette Katoto lors de cet Euro, son entrée en matière face à l'Italie a donné un large aperçu de son panel personnel. L'attaquante du PSG est avant tout une buteuse, certes, très à l'aise pour prendre la profondeur et finir les actions. Elle est également une renarde des surfaces, en atteste son but tout en opportunisme. Mais, dans l'animation tricolore, elle joue surtout un rôle primordial en pivot.

Face à l'Italie, elle fut présente dans six séquences ayant abouti sur une frappe. Elle fut même une passeuse délicieuse pour Grace Geyoro, partie dans le dos de la défense italienne. Sa capacité à protéger la balle et réorienter rapidement sur les côtés a également offert des duels directs à Diani et Cascarino. Bref, au vu de l'animation tricolore, elle est encore plus essentielle en pivot que dans la profondeur.

Ce que Gilles Eyquem, son ex-sélectionneur en jeunes, en dit : "Elle a ce registre-là depuis toujours. Elle aime être dans le jeu, être sollicitée. Ce n'est pas une joueuse qui ne pense qu'à marquer des buts, elle est capable de faire marquer les autres et être au service de l'équipe."

Marie-Antoinette Katoto face à l'Italie Crédit: Getty Images

L'intelligence situationnelle de la paire Toletti-Geyoro

Si les Bleues ont pu compter sur des ailes de feu face à l'Italie, Corinne Diacre a dû également se satisfaire du comportement de son milieu de terrain. Alors qu'il était l'une des inquiétudes pré-tournoi, il a finalement été l'une des clés de voûte du festival italien. Si Charlotte Bilbaut s'est cantonnée à son rôle de sentinelle, la paire formée par Sandie Toletti et Grace Geyoro a pris toute la lumière.

Evidemment, les trois buts de la Parisienne pèsent lourd dans la balance. Mais c'est aussi la justesse de sa compère au milieu qui a permis une telle mise en orbite. Tantôt double pivot avec Bilbaut, tantôt relayeuse, tantôt ailière gauche pour déborder, la joueuse de Levante fut partout avec la justesse qui la caractérise.

La lecture tactique des deux joueuses a ainsi permis au jeu français de se développer sans accroc, avec une relation accrue autour de Katoto mais également comme pointe centrale des triangles sur les côtés. Bref, ce 4-3-3 colle parfaitement à leurs qualités respectives.

Ce que Bilbaut en dit : "On joue depuis plusieurs mois ensemble avec Sandie et Grace, on a des automatismes. On peut tourner, Sandie ou Grace peuvent aussi venir en sentinelle. C'est un milieu avec du mouvement. Il y a beaucoup de communication entre nous. Le plus important, c'est qu'il y ait une fille dans chaque zone à chaque instant. Sur la première période, ça marchait très bien, ça jouait en une ou deux touches avec des bons décalages pour mettre nos partenaires dans les meilleures conditions".

"Geyoro, l'arme offensive inattendue mais révélatrice du potentiel offensif incroyable des Bleues"

