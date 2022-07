De notre envoyé spécial à Rotherham,

Mbock-Renard, la meilleure charnière du monde ? On n'en est pas loin, c'est vraiment costaud", nous avait souri Laura Georges avant le début de cet Euro. De l'avis des spécialistes, difficile de trouver une faiblesse au duo de l'OL, à nouveau sacré en C1 cette saison et au vécu commun ahurissant. Ce fut donc une surprise, une vraie, lorsque la première composition des Bleues pour cet Euro fut dévoilée pour le match face à l'Italie (5-1) : c'est finalement Aïssatou Tounkara qui fut le tandem de la capitaine française pour cette ", nous avait souri Laura Georges avant le début de cet Euro. De l'avis des spécialistes, difficile de trouver une faiblesse au duo de l'OL, à nouveau sacré en C1 cette saison et au vécu commun ahurissant. Ce fut donc une surprise, une vraie, lorsque la première composition des Bleues pour cet Euro fut dévoilée pour le match face à l'Italie (5-1) : c'est finalement Aïssatou Tounkara qui fut le tandem de la capitaine française pour cette entrée en matière réussie

Une décision assumée par Corinne Diacre après coup. "Je suis amenée à faire des choix, celui de titulariser Aïssatou a été mûrement réfléchi, expliquait-t-elle en conférence de presse. Elle n'a pas été blessée cette saison, alors que Griedge a été éloignée des terrains pendant un long moment". Depuis, c'est l'incertitude qui règne : la prise de pouvoir de Tounkara est-elle amenée à durer ?

La joueuse de l'Atlético de Madrid, libre de tout contrat, est tenue en haute estime par Corinne Diacre et aura été une pièce fondamentale dans le nouveau groupe construit depuis le Mondial 2019. La preuve, c'est la joueuse de champ la plus utilisée depuis. Un constat facilité par une donnée qui continue de peser dans l'esprit de Diacre : les graves blessures de Mbock.

Aïssatou Tounkara - Griedge Mbock, le duel entre deux amies françaises Crédit: Quentin Guichard

Amies, partenaires et concurrentes

Titulaire indiscutable en Bleues en temps normal, troisième joueuse la plus sélectionnée de la troupe retenue pour cet Euro, la Lyonnaise a vécu un calvaire qui aura duré près de dix-huit mois. Le 4 juin 2020, lors d'un entraînement individuel, elle est victime d'une rupture du tendon d'Achille. Première opération. Mais, en novembre 2020, une deuxième intervention devient nécessaire et son indisponibilité grandit. Ce n'est qu'en septembre 2021 qu'elle revient à la compétition et en novembre qu'elle retrouve la sélection. Entretemps, Tounkara a fait ses preuves et a impressionné le staff par son mental de guerrière, devenant vice-capitaine des Bleues.

Un duel d'autant plus perturbant pour les deux qu'elles sont liées depuis leur plus jeune âge. "Avant d'être concurrentes, elles sont amies, nous explique Gilles Eyquem, ex-sélectionneur chez les jeunes. Je suis sûr que Griedge a envie de jouer et prendre sa place dans cette charnière mais le fait que ça soit Aïssatou… Elles s'apprécient fortement et elle est supportrice d'Aïssatou. Et dans l'autre sens, ça sera la même chose".

Associées en charnière lors du titre mondial U17 en Azerbaïdjan en 2012, elles impressionnent Eyquem d'entrée. "Elles sont arrivées auréolées de ce titre de championne du monde et, de suite, elles ont pris une place importante dans le groupe, explique-t-il. Elles s'entendaient à merveille, elles jouaient ensemble depuis leur début en jeunes et elles étaient très complémentaires. C'était un binôme hyper efficace. Et ce sont deux compétitrices à mort toutes les deux".

Griedge Mbock et Aïssatou Tounkara lors du Mondial U17 en 2012 Crédit: Getty Images

Je garde quand même Griedge

Complémentaires car différentes. Face à l'Italie, la volonté de suivre au plus près la menace Girelli a incité Diacre à choisir Tounkara. "Si on devait résumer : Aïssatou, c'est l'agressivité, Griedge, c'est les pieds, sourit Gilles Eyquem. Même si Griedge était une joueuse avec une forte dimension athlétique, Aïssatou la dominait dans ce domaine-là. Et, à l'inverse, Aïssatou avait parfois les pieds qui brûlaient (rires). Mais ça marchait bien : elle connaissait ses limites et donc laissait Griedge gérer les relances mais, quand il fallait aller au charbon, elle était toujours là. Il y avait vraiment une complicité et, en dehors, c'était pareil".

Mais pour la suite, le choix Tounkara peut-il s'imposer ? En conférence de presse, Corinne Diacre ne s'est pas aventuré sur ce terrain. "On fonctionne avec un groupe, a-t-elle expliqué. Il y a que onze places de titulaires donc il y en onze qui démarrent et douze qui patientent. Mais celles qui patientent ont le même état d'esprit que celles qui démarrent parce qu'on peut avoir besoin de tout le monde surtout pour le reste de la compétition".

Je garde quand même Griedge", avance de son côté Eyquem. Son de cloche similaire chez Patrice Lair, La meilleure charnière, c'est Griedge et Wendie, il n'y a pas photo. C'est la vitesse, l'assurance technique, l'expérience tactique. On en aura besoin contre les grosses équipes". Mais Corinne Diacre suivra-t-elle la vox populi ? ", avance de son côté Eyquem. Son de cloche similaire chez Patrice Lair, auprès de L'Equipe : "". Mais Corinne Diacre suivra-t-elle la vox populi ?

C'est finalement Jessica Houara, consultante pour Canal + qui résumait le mieux la situation : "Je suis clairement plus que surprise, avançait-elle dimanche. Normalement, Aïssatou Tounkara joue plutôt à gauche avec Griedge Mbock à droite. Sur les matches amicaux, Aïssatou a joué à droite, normalement Griedge aurait dû jouer à droite pour avoir ses automatismes. Quand je revois les images dans ma tête, Aïssatou jouait à droite. Est-ce que ce n'était pas les prémices de ce qu'elle voulait faire pour ce début d'Euro, est-ce que ce n'est pas Aïssatou qui est devenue titulaire dans sa tête ?". Réponse jeudi.

Aïssatou Tounkara, Sandie Toletti et Griedge Mbock portent le drapeau français Crédit: Getty Images

