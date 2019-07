La France ne verra pas la finale de l'Euro U-19. Les Bleuets ont été éliminés en demi-finale par l'Espagne au bout de la séance de tirs au but (0-0, 4-3 tab) après un match qui a fait étalage de leurs carences offensives déjà entrevues au premier tour de la compétition. L'Espagne, méconnaissable dans le jeu, n'a pourtant jamais véritablement été mise en danger et jouera samedi sa première finale depuis son sacre en 2015 face au Portugal qui a surclassé l'Irlande dans l'autre demi-finale (4-0).

Le film du match

La génération des Caqueret, Solet et autres Badiashile ne rejoindra pas celle des Mbappé, Augustin et autres Diop comme finaliste de l'Euro U19. Face aux Espagnols, les Français n'ont jamais réussi à concrétiser leur domination en ne cadrant que 2 de leurs 16 tirs au cours de la rencontre. Un manque de réalisme conjugué à une maladresse technique qu'ils ont partagé avec les Espagnols tout au long du match mais dont eux seuls ont souffert des conséquences.

Un manque de réalisme qui a fini par payer

Si les hommes de Lionel Rouxel disposaient d'une marge conséquente en phase de groupe face aux Tchèques, Irlandais et Norvégiens, contre des Espagnols même dans le dur, celle-ci n'a en effet pas suffi. Les Bleuets pourront regretter les nombreuses contre-attaques en supériorité numérique qu'ils ont mal négocié durant le match à l'image d'un Ndicka qui a beaucoup gâché en phase offensive sur son côté gauche. Du côté des entrées, aucune de celles d'Isidor, de Gomes, de Begraoui, de Philiponeau ou de Marcelin n'a pesé dans la rencontre.

Des regrets, la France peut aussi en avoir car les Espagnols se sont montrés au moins aussi maladroits que leurs adversaires dans ce match (22 tirs, 1 cadré) multipliant les mauvais choix à l'approche de la surface. Résultat ? Les Bleuets sont éliminés sans avoir encaisser le moindre but dans la compétition. C'est au cours de la séance de tirs au but qu'ils ont craqué en échouant deux fois par l'intermédiaire d'Isidor (arrêté) et Caqueret (sur la barre transversale).