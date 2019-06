Déjà nets vainqueurs de la Croatie lors du premier match (4-1), les Roumains ont battu les Anglais (4-2) vendredi à Cesena lors de la 2e journée de l'Euro-Espoirs. Comme face à la France, l'Angleterre a craqué en fin de match, puisque le score était de 2-2 à la 89e minute et de 0-0 à un quart d'heure de la fin. Les buts roumains ont été inscrits par Puscas (76e), Hagi (85e) et Coman (89e et 90+3). L'Angleterre était revenue à 1-1 grâce à Gray (79e) et à 2-2 via Abraham (87e).

L'Angleterre presque éliminée

Grâce à ce résultat, la Roumanie prend avec six points la tête du groupe C, celui de l'équipe de France. De leur côté, les Anglais n'ont plus qu'un infime espoir d'atteindre les demi-finales, en espérant un très improbable statut de meilleur deuxième. Si les Français prennent au moins un point contre la Croatie, l'Angleterre sera éliminée.

A 21h, les Bleuets, qui comptent trois points après leur succès face à l'Angleterre affrontent la Croatie.