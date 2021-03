Un peu plus tôt, Laurienté avait déjà fait parler de lui sur le rectangle vert. Alors que Lorient était mené à Nantes dans un match déterminant pour la course au maintien, le Merlu a égalisé sur un coup franc d'anthologie , déclenché de plus de 40 mètres, avec une puissance et une trajectoire qui n'étaient pas sans rappeler les plus beaux chefs-d'œuvre de Juninho (1-1). Son but exceptionnel a permis à Lorient de rester devant les Canaris, à la 17e place du classement.