Football Leaks : La "légèreté" de Sergio Ramos aux contrôles antidopage

Sergio Ramos n'aurait pas respecté les règles d'un contrôle antidopage. Entre autres. C'est ce qui ressort de l'analyse des documents de Football Leaks par Mediapart et par le média allemand Der Spiegel. Le défenseur du Real Madrid aurait subi un contrôle positif à la dexaméthasone, un corticoïde, après la finale de Ligue des champions remportée par le club merengue face à la Juventus Turin en 2017, à Cardiff (4-1).

Ce traitement, qui figure sur la liste des produits interdits par l'Agence mondiale antidopage, a été détecté dans les urines de Ramos au laboratoire de Seibersdorf, en Autriche. L'UEFA en a été averti au début du mois de juillet 2017. Un membre de l'unité antidopage de l'UEFA a alors contacté Sergio Ramos pour demander des explications. Le défenseur du Real, dans un communiqué transmis à l'instance européenne, a expliqué avoir reçu ce traitement de la part du médecin du club, Mikel Aremberri, la veille de la finale pour soigner son genou gauche et son épaule gauche.

L'affaire de la douche

L'usage de la dexaméthasone, un produit aux vertus anti-inflammatoires mais qui a aussi l'effet d'augmenter la concentration, est autorisé avant les matches. A condition d'être mentionné par le médecin du club à ceux qui pratiquent le contrôle antidopage. Ce qui n'était pas le cas concernant la dexaméthasone. A la place, le médecin du Real avait indiqué que Ramos avait reçu deux injections de bétaméthasone, un autre corticoïde qui figure lui aussi sur la liste des produits proscrits par l'AMA. Dans un courrier adressé à l'UEFA, le médecin a reconnu "une erreur administrative". Et l'UEFA a classé le dossier.

Sergio RamosGetty Images

Les documents de Football Leaks révèlent d'autre cas douteux concernant les contrôles antidopage de Sergio Ramos. Notamment après une victoire à Malaga en avril dernier, où le défenseur du Real aurait pris une douche avant le contrôle, alors que c'est totalement interdit par le règlement pour les risques que cela implique de fausser le contrôle. Ramos est passé outre les mises en garde du contrôleur. Là non plus, il n'y a pas eu de suite. Et le défenseur du Real s'en est une nouvelle fois tiré à bon compte.

Le club espagnol a immédiatement réagi en publiant un communiqué vendredi soir pour prendre la défense de son joueur. "Sergio Ramos n'a jamais enfrunt le règlement d'un contrôle antidopage, écrit le Real Madrid. L'UEFA a demandé des informations dans ce cas précis et clos l'affaire immédiatement, comme d'habitude dans ces cas précis, après vérification par les experts de l'AMA et de l'UEFA. Concernant le reste de l'article (de Der Spiegel, NDLR), le club ne se prononce pas avant d'avoir la preuve de son caractère non substantiel."