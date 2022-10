La saison du Barça résumée en trois jours. Dimanche, la formation de Xavi venait péniblement à bout du Celta Vigo (1-0) pour conserver la tête du classement de la Liga. Avec au passage un septième clean-sheet en huit matches pour confirmer l'imperméabilité de la défense catalane. Mercredi, celle-ci volait en éclats face à l'Inter (3-3), condamnant les Blaugrana à espérer un miracle pour poursuivre leur parcours en Ligue des champions. Une compétition où ils ne sont pas parvenus jusqu'ici à boucler un match en préservant leur but inviolé.

Le contraste avec les performances défensives de Barcelone en Liga est criant. En championnat, les Barcelonais n'ont concédé qu'un but cette saison. C'était il y a près de deux mois, lors de la victoire sur le terrain de la Real Sociedad. Il avait été inscrit par le Suédois Alexander Isak, parti depuis à Newcastle. Un seul but, ou moins, encaissé en huit journées, cela ne s'était produit que trois fois auparavant dans l'histoire du championnat espagnol. C'est censé en dire long sur la qualité de l'arrière-garde catalane. Mais les chiffres peuvent parfois induire en erreur.

Quand la défense est plus sollicitée…

Barcelone avait cependant fait des efforts pour renforcer sa défense dans l'optique de retrouver les sommets, avec les signatures de Jules Koundé, Andreas Christensen, Hector Bellerin et Marcos Alonso. Ils ont en partie été récompensés. "Le Barça s'est amélioré en défense par rapport à l'année dernière, estime Edgar Saiz, journaliste pour eurosport.es. Mais en Liga, ses rivaux ne l'ont pas trop sollicitée, à part le Celta qui a manqué de réalisme. En Ligue des champions, c'est totalement différent. On a vu ce que cela a donné quand ils sont davantage sollicités en défense, comme face au Bayern et à l'Inter."

L'écart de niveau entre la Liga et la Ligue des champions explique en partie le phénomène. "Peut-être qu'en Liga, il peut y avoir une erreur et vous ne la payez pas si cher, mais la Ligue des champions ne pardonne pas", soulignait un Xavi dépité après le nul face à l'Inter (3-3). Sur ce match, plus qu'en Liga, le poids des absences s'est fait cruellement sentir, davantage que sur un match de championnat. "Les blessures de Koundé et Araujo, qui sont les meilleurs défenseurs de l'équipe, sont arrivées à un moment délicat, souligne ainsi Edgar Saiz. Quand ils ne sont pas là, ça se voit tout de suite."

Ter Stegen cache la misère

C'est surtout à un homme que le Barça doit sa solidité défensive en Liga. Si le club catalan est l'un de ceux qui concèdent le moins de tirs cadrés en championnat (20 depuis le début de la saison), il peut aussi s'appuyer sur un véritable mur. Marc-André ter Stegen est en état de grâce cette saison. Le gardien allemand affiche un ratio ahurissant de 95% de tirs arrêtés en Liga, une compétition où il est invaincu depuis 624 minutes. "Il a retrouvé son meilleur niveau avec de nombreux arrêts décisifs", résume Edgar Saiz.

Messi déjà d'accord avec le Barça : pourquoi on n'y croit pas

Son impact était particulièrement net sur les deux derniers matches. Face au Celta Vigo, le gardien barcelonais a sorti le grand jeu en fin de match pour résister aux assauts galiciens et préserver la victoire catalane. Face à l'Inter, il a bien concédé trois buts. Mais avec plusieurs interventions décisives de son dernier rempart, notamment un petit miracle devant Kristjan Asllani au bout du temps additionnel, il a littéralement sauvé les meubles et évité une débâcle bien pire pour la formation barcelonaise.

Quelle version face au Real ?

La solidité de la défense du Barça est donc toute relative. Cela se voit d'ailleurs à l'œil nu. Son imperméabilité en Liga ressemble plus à un leurre qu'autre chose. "Aujourd'hui, c'est une faiblesse comme le montre la situation en Ligue des champions", tranche Edgar Saiz sans hésiter au moment de définir si la défense du Barça est un atout ou un problème. Il pointe notamment les défaillances individuelles pour l'expliquer. "Gerard Piqué n'est plus le même, il n'y a pas d'arrière droit fiable, Eric Garcia n'est pas convaincant et Jordi Alba a été relégué au profit d'un jeune comme Alejandro Balde", détaille-t-il.

Compte tenu de la qualité de l'attaque madrilène, je m'attends à une version plus proche de celle que nous avons vue contre l'Inter qu'en Liga", reconnaît Edgar Saiz, qui imagine notamment Vinicius Jr. faire bien des misères à la formation de Xavi. Et confirmer ainsi ce curieux paradoxe entre les chiffres et la réalité. La prestation désastreuse de l'arrière garde barcelonaise contre l'Inter, incarnée par le cauchemar de Piqué , en a été la preuve la plus éclatante. Elle n'annonce rien de bon avant le Clasico face au Real à Santiago-Bernabeu, malgré les statistiques convaincantes de la défense catalane en championnat. "", reconnaît Edgar Saiz, qui imagine notamment Vinicius Jr. faire bien des misères à la formation de Xavi. Et confirmer ainsi ce curieux paradoxe entre les chiffres et la réalité.

