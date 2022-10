On conseille vivement à Gerard Piqué de ne pas chercher son nom sur les réseaux sociaux ce jeudi matin. Si son nom se retrouve en tendance sur Twitter, par exemple, disons ce que n'est pas vraiment pour le féliciter de sa prestation face à l'Inter Milan mercredi soir (3-3) en Ligue des champions. Un match nul arraché in extremis par le Barça, mais qui ne lui laisse qu'un mince espoir dans la course aux huitièmes de finale. Titularisé en raison des défections de ses compères (Koundé, Christensen, Araùjo...), le défenseur de 35 ans, qui en fêtera 36 en février prochain, est apparu complètement dépassé. Un naufrage en mondovision qui a coûté, en partie, deux buts à son équipe, pas vraiment à la hauteur de l'évènement non plus.

Il y a eu tout d'abord ce premier but encaissé où Piqué a presque tout fait tout seul. Tout démarre d'un long ballon de Bastoni, excentré dans le couloir gauche, vers la surface. Alors que ses coéquipiers montent pour jouer le hors-jeu, lui reste deux mètres plus bas, couvrant ainsi l'incursion de Barella. Puis, comme si cela ne suffisait pas, son inconscience du danger lui fait lever les deux bras, comme pour indiquer que ce ballon file tout droit dans les bras de Ter Stegen. Raté. L'international italien s'est faufilé derrière lui, contraint au marquage de Dzeko, avant de contrôler et marquer malgré le retour de Gavi. Autant vous dire que cette image de Piqué les bras grands écartés s'est rapidement retrouvée sur les réseaux. Malheureusement pour lui et les supporters du Barça, la soirée a continué. Et rien ne s'est arrangé.

Il joue le hors-jeu... dans le camp adverse

Innocent (heureusement) sur le deuxième but encaissé, le défenseur n'est pas exempt de tout reproche sur le troisième. Sur un long ballon d'Onana, le portier des Nerazzurri, il trouve alors bon de ne pas suivre Lautaro Martinez, parti prendre la profondeur depuis le rond central, comme pour jouer le hors-jeu mais dans la moitié de terrain adverse. Le résultat est terrible : l'Argentin hérite du ballon côté droit, Piqué revient tant bien que mal mais ne s'interpose pas pour contrer la passe lumineuse de son adversaire pour trouver un Robin Gosens déboulant de l'autre côté. Et puisque personne ne l'a suivi, l'Allemand a pu tranquillement crucifier un Ter Stegen laissé à l'abandon par son équipe, pas seulement sa défense. Taper uniquement sur Piqué serait trop facile.

"Mais sa prestation a été le portrait de la prestation d'ensemble du Barça", a ainsi résumé Mundo Deportivo dans son édition du jour. De son côté, l'autre quotidien catalan Sport a infligé au numéro 3 la note... de 3. "Son erreur sur le premier but est incroyable, est-il écrit sur son site internet. Il casse la ligne du hors-jeu, ne monte pas et lève les bras (...) Il demeure la cinquième option de Xavi dans la hiérarchie des défenseurs", rappelle toutefois le média. Depuis le début de la saison, qu'il a en effet débuté sur le banc, Piqué a disputé 6 matches (3 en Liga, 3 en C1) pour 436 minutes jouées. Lors des six premières journées de championnat, il est resté sur le banc à cinq reprises. Un statut de remplaçant que son entraîneur, qui le connaît bien, ne lui a jamais caché. "Mais je veux rester pour prouver que je peux regagner ma place", lui aurait alors répondu son ancien coéquipier, au moment où un possible départ était évoqué. L'information avait été révélée par la presse ibérique. Pour l'instant, c'est mal parti.

Le temps passe pour tout le monde, pour lui un peu plus

Sur les réseaux sociaux, les supporters du Barça s'en sont pris frontalement à leur défenseur. Léger florilège : "ancien défenseur", "à la retraite", "même pas une cinquième option"... En Italie, la presse parle d'un Gerard Piqué au "crépuscule" de sa carrière, comme dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. "Le temps passe pour tout le monde, pour lui un peu plus (...) Il fait le plot à chaque attaque de l'Inter", écrit carrément le Corriere della Sera. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que le Clasico face au Real Madrid arrive dimanche (16h15). Xavi espère récupérer au moins un titulaire d'ici là, histoire de faire souffler un peu Piqué, qui vient d'enchaîner quatre matches toutes compétitions confondues.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec le Barça, celui qui a tout gagné semble aujourd'hui appartenir au passé de "son" club, bien qu'il tente de se rattacher au présent pour obtenir une forme d'avenir. "Il faut faire venir du sang neuf pour changer cette dynamique, et s'il le faut, je serai le premier à m'en aller...", confiait-il en août 2020 après une défaite historique contre le Bayern Munich (2-8). Une phrase qui pourrait presque être remise au goût du jour...

