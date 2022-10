L'aller-retour parisien ne lui a pesé ni dans les jambes, ni dans la tête. Il faut dire que se rendre dans la capitale, enfiler un smoking et se voir remettre la plus belle distinction individuelle du football par votre idole et votre grand frère, il y a pire comme soirée . Ce mercredi, sur la pelouse d'Elche lanterne rouge de Liga, Karim Benzema retrouvait le train-train quotidien . Mais avec lui, la routine est tout sauf barbante.

Ad

Paris est une fête, dit-on ? Ce Real Madrid version 2022-2023 en est une belle lui aussi. Si Elche en a pris trois dans la besace ce mercredi, l'addition aurait pu être doublée sans les soldes servies par le VAR pour des hors-jeu il est vrai toujours indiscutables. Au milieu d'une formation qui a encore maîtrisé son sujet tout en trouvant le moyen de s'amuser et de se régaler, Karim Benzema a brillé. Et qu'importe finalement que sa ligne de statistique n'affiche qu'un but. Il s'est même fait remarquer en pointant du doigt les tribunes pour arrêter le match et permettre aux secours de porter assistance à une personne victime d'un malaise bénin.

La Liga Benzema et le Real ont bien fêté ça IL Y A 2 HEURES

Trois buts annulés, trois fois Benzema dans le coup

Qui d'autre que lui pouvait ouvrir le score ? L'histoire aurait été si belle. Une superbe action collective, un centre de son partenaire de crime, l'inévitable Vinicius, et Benzema transformait l'offrande en but dès la 6e minute. Las, le VAR le frustrait une première fois. Pas la dernière.

"Peu de suspense mais beaucoup d'émotion : Benzema a fendu l'armure"

26e minute, "KB9" sert David Alaba sur un plateau dans la surface. But et 2-0 ? Toujours pas, un bout du pied de Benzema le mettait en position de hors-jeu. La 61e alors ? Cette fois Benzema faisait tout le spectacle. Sur ce centre venu de la droite, huit attaquant sur dix auraient repris de la tête. Pas Benzema qui contrôlait de la poitrine avant de conclure d'une reprise de volée… mais Carvajal était en position illicite au départ.

329e but avec le Real, 300e victoire en Liga

Il en fallait finalement plus pour empêcher Karim Benzema de noircir encore la feuille. C'est sur un une-deux d'école avec Rodrygo à l'entrée de la surface, et à un quart d'heure du terme, que le Français inscrivait finalement son cinquième but de la saison en Liga. Visiblement frustré par ses mésaventures passées, le numéro 9 du Real Madrid n'a pas pu s'empêcher de mimer un appel au VAR après son but… avant d'en rire avec l'arbitre de ce Elche-Real Madrid. Oui, Benzema est un joueur serein. Notamment parce qu'il sait que tôt ou tard, la roue tournera dans son sens. il en va souvent comme ça avec les hyper talentueux.

Et pour les rares parmi ceux-là qui se distinguent encore plus, avec un Ballon d'Or par exemple, les marques créent des choses spéciales. C'est avec des chaussures uniques que Karim Benzema est revenu sur la pelouse après la pause. Un blanc pur, des lignes et une semelles dorées pour rappeler son sacre et même un drapeau bleu-blanc-rouge au bout du lacet, rien n'avait été laissé au hasard pour cette livraison spéciale qui devrait trouver une belle place dans son musée personnelle.

Les chaussures "spécial Ballon d'Or" de Karim Benzema pour Elche-Real Madrid Crédit: Getty Images

C'est avec ces chaussures au pied que Benzema a inscrit son 329e but pour le Real Madrid et décroché sa 300e victoire en Liga avec la Maison Blanche. Un but dans le Clasico dimanche, un Ballon d'Or lundi, une réalisation et une nouvelle victoire mercredi pour compter provisoirement six points d'avance en tête du championnat, Karim Benzema a passé un début de semaine très agréable, merci pour lui.

La Liga Et si c'était lui, l'homme fort du Real ? HIER À 21:28